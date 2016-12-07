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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月7日

12月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:13时，1港元=0.88823人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.31%，低于上交易日收盘的23.08%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.53      4.83      1.06
 建设银行                                          5.55      5.84      1.07
 中国银行                                          3.50      3.56      1.11
 农业银行                                          3.24      3.27      1.12
 招商银行                                         18.62     19.42      1.08
 中信银行                                          6.68      5.07      1.48
 交通银行                                          5.85      5.91      1.11
 民生银行                                          9.35      8.76      1.20
 中国人寿                                         25.06     22.50      1.25
 中国平安                                         36.46     41.90      0.98
 中国太保                                         30.33     29.85      1.14
 中信证券                                         16.89     17.18      1.11
 新华人寿                                         45.28     39.40      1.29
 海通证券                                         16.81     14.48      1.31
 华能国际                                          7.50      4.99      1.69
 大唐发电                                          4.00      2.07      2.18
 华电国际                                          5.17      3.38      1.72
 中煤能源                                          6.19      3.88      1.80
 中国神华                                         17.33     16.10      1.21
 中国石油                                          7.62      5.51      1.56
 兖州煤业                                         11.94      5.56      2.42
 中国石化                                          5.31      5.57      1.07
 上海石化                                          6.16      4.07      1.70
 中海油服                                         13.22      7.63      1.95
 仪征化纤                                          4.07      1.61      2.85
 中国铝业                                          4.62      3.55      1.47
 江西铜业                                         19.09     12.64      1.70
 洛阳钼业                                          4.08      2.09      2.20
 紫金矿业                                          3.48      2.57      1.52
 马钢股份                                          3.14      2.19      1.61
 鞍钢股份                                          6.01      4.90      1.38
 重庆钢铁                                          2.52      2.35      1.21
 海螺水泥                                         18.20     22.40      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.18      5.57
 京城机电                                         10.63      3.63      3.30
 中联重科                                          4.63      3.64      1.43
 金隅股份                                          4.38      2.90      1.70
 中国国航                                          7.65      5.26      1.64
 东方航空                                          6.61      3.65      2.04
 南方航空                                          7.32      4.48      1.84
 中国远洋                                          5.90      3.14      2.12
 中海集运                                          4.35      1.85      2.65
 中集集团                                         15.35     11.48      1.51
 中海发展                                          7.24      4.51      1.81
 宁沪高速                                          8.96     10.08      1.00
 深高速                                            8.81      7.14      1.39
 成渝高速                                          5.32      3.17      1.89
 皖通高速                                         16.14      6.20      2.93
 广深铁路                                          4.92      4.35      1.27
 中国南车                                         10.68      7.60      1.58
 中国交建                                         14.53      9.06      1.81
 中国铁建                                         12.27     11.02      1.25
 中国中铁                                          9.07      6.68      1.53
 长城汽车                                         11.05      7.59      1.64
 比亚迪                                           52.99     44.30      1.35
 广汽集团                                         24.85      9.98      2.80
 青岛啤酒                                         30.89     31.30      1.11
 白云山                                           24.75     19.00      1.47
 新华制药                                         13.01      5.80      2.53
 海信科龙                                         10.30      6.33      1.83
 南京熊猫                                         14.64      7.19      2.29
 晨鸣纸业                                         10.81      7.90      1.54
 上海医药                                         20.16     18.56      1.22
 中兴通讯                                         16.38     12.38      1.49
 东方电气                                         10.78      6.59      1.84
 潍柴动力                                         11.10     12.90      0.97
 东北电气                                          7.71      2.77      3.13
 广船国际                                         30.03     12.16      2.78
 昆明机床                                          8.19      2.50      3.69
 一拖股份                                         11.89      4.46      3.00
 北辰实业                                          4.31      2.50      1.94
 创业环保                                          8.72      4.25      2.31
 中国中冶                                          4.98      2.67      2.10
 金风科技                                         17.05     11.96      1.60
 丽珠                                             58.33     49.00      1.34
 万科                                             25.14     21.15      1.34
 郑煤机                                            7.23      4.24      1.92
 大连港                                            2.90      1.39      2.35
 山东墨龙                                         10.64      3.25      3.69
 浙江世宝                                         36.91      9.86      4.21
 复星医药                                         23.31     24.10      1.09
 光大银行                                          4.02      3.64      1.24
 东江环保                                         18.95     13.30      1.60
 上海电气                                          8.42      3.62      2.62
 广发证券                                         18.43     17.40      1.19
 华泰证券                                         18.81     16.74      1.27
 东方证券                                         16.18      8.15      2.24
 光大证券                                         16.93     11.94      1.60
 招商证券                                         17.93     12.50      1.61
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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