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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 17:21 BJT

《分析师观点2》台湾11月出口增速创近四年新高，央行短期料仍按兵不动

(新增官方最新预估数据)
    路透台北12月7日 - 台湾财政部周三公布，11月出口金额较上年同期 升12.1%。该数据优于预
期的年增7.3%，也是近四年来最高增速；前高是2013年1月的年增21.9%。
    
    11月进口则较上年同期增3.0%，市场预估为升2%；当月贸易顺差42.7亿美元。
    
    在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
    
                     11月年变动率(%)   10月年变动率(%)
     整体出口金额       +12.1              +9.4
      --中国(含香港)    +19.0             +14.9
      --美国 　          +9.1              +7.8
      --欧洲             +1.9              +6.8
      --日本             +0.8              +3.5   
        
    **市场评论** 
    
    --兆丰国际证券分析师 李志安：
    出口表现较预期为好，主要还是因为苹果手机出口挹注带动，但出口金额已比上个月减少5.3%，代表上个
月已是出货高峰；至于进口年增率仅3%，感觉有点少，其中还是靠半导体设备进口支撑，至于消费品中的汽车
与手机等进口都减少。    
    在苹果手机出货达到高峰并衰退后，明年上半年出口年增率料下滑。至于央行会不会有动作，还是要看美
联储，若是6月再升一次息，则明年下半年央行升息的机率就会大增。
    
    --群益证券研究员 徐国安：    
    11月出口年增率呈两位数成长，主要是9月有两个台风扰局基期较低；而迈入12月进入淡季，料将回到个
位数的成长，全年出口仍将呈负成长。出口金额方面，11月金额为253.4亿美元，虽较10月减少，惟较今年9月
的225.5亿美元及去年同月的221.3亿美元仍高出很多，代表景气复苏，带动出口成长。    
    展望明年，随今年英国脱欧、美国总统大选等不确定因素消除，且今年上半年基期较低，料明年出口有望
好转。而随景气回温、物价上升，加上美国联准会12月将升息，料本月下旬台湾央行将按兵不动。
 
    **市场反应**    
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升5分，报31.902。
    --台湾加权股价指数 收升0.14%，至9,263.89点。
    --指标10年期公债105/11R期殖利率 收低2基点至1.0700%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
    --参看台湾进出口数据新闻，请点选 

    **相关背景**
    --主计总最新预估今年出口及进口分别年衰退2.85%及3.59%。
    --11月间官方将今年台湾经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)、 通膨率上修至1.31%(原估为
成长1.12%)。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等
电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)  

 (记者 台北记者组; 审校 张喜良)

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