《分析师观点2》台湾11月出口增速创近四年新高，央行短期料仍按兵不动

(新增官方最新预估数据) 路透台北12月7日 - 台湾财政部周三公布，11月出口金额较上年同期 升12.1%。该数据优于预 期的年增7.3%，也是近四年来最高增速；前高是2013年1月的年增21.9%。 11月进口则较上年同期增3.0%，市场预估为升2%；当月贸易顺差42.7亿美元。 在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下： 11月年变动率(%) 10月年变动率(%) 整体出口金额 +12.1 +9.4 --中国(含香港) +19.0 +14.9 --美国 +9.1 +7.8 --欧洲 +1.9 +6.8 --日本 +0.8 +3.5 **市场评论** --兆丰国际证券分析师 李志安： 出口表现较预期为好，主要还是因为苹果手机出口挹注带动，但出口金额已比上个月减少5.3%，代表上个 月已是出货高峰；至于进口年增率仅3%，感觉有点少，其中还是靠半导体设备进口支撑，至于消费品中的汽车 与手机等进口都减少。 在苹果手机出货达到高峰并衰退后，明年上半年出口年增率料下滑。至于央行会不会有动作，还是要看美 联储，若是6月再升一次息，则明年下半年央行升息的机率就会大增。 --群益证券研究员 徐国安： 11月出口年增率呈两位数成长，主要是9月有两个台风扰局基期较低；而迈入12月进入淡季，料将回到个 位数的成长，全年出口仍将呈负成长。出口金额方面，11月金额为253.4亿美元，虽较10月减少，惟较今年9月 的225.5亿美元及去年同月的221.3亿美元仍高出很多，代表景气复苏，带动出口成长。 展望明年，随今年英国脱欧、美国总统大选等不确定因素消除，且今年上半年基期较低，料明年出口有望 好转。而随景气回温、物价上升，加上美国联准会12月将升息，料本月下旬台湾央行将按兵不动。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升5分，报31.902。 --台湾加权股价指数 收升0.14%，至9,263.89点。 --指标10年期公债105/11R期殖利率 收低2基点至1.0700%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw) --参看台湾进出口数据新闻，请点选 **相关背景** --主计总最新预估今年出口及进口分别年衰退2.85%及3.59%。 --11月间官方将今年台湾经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)、 通膨率上修至1.31%(原估为 成长1.12%)。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 台北记者组; 审校 张喜良)