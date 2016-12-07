中国房地产：东亚和嘉里建设等所组财团，以30.2亿元人民币投得前海商业土地

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月7日 - 深圳市土地房地产交易中心周三公布，一幅位于前海的商业用地，由东亚银行 联手嘉里建设 及其控股股东组成的财团，以30.2亿元人民币的起始价竞得。
此外，同日挂牌出售的另一幅前海商业用地，则由信义玻璃 以18.66亿元竞得，较起始价格高500万元。
东亚等投得的土地为前湾片区七单元02、04街坊，宗地号T102-0260，土地面积约1.926万平方米，建筑面积约11万平方米，起始价为30.2亿元。东亚此前公告称，该行、嘉里建设及嘉里建设控股股东Kerry Holdings Ltd.分别按25%、25%和50%的比例，出资竞投该土地。
信义玻璃透过其全资附属公司信义集团（玻璃）有限公司投得的土地为前湾片区九单元01街坊，宗地号T102-0263，土地面积及建筑面积分别约1.37万平方米和6.2万平方米。该土地的起始价为18.61亿元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。