版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 16:43 BJT

中国房地产：东亚和嘉里建设等所组财团，以30.2亿元人民币投得前海商业土地

路透香港12月7日 - 深圳市土地房地产交易中心周三公布，一幅位于前海的商业用地，由东亚银行 联手嘉里建设 及其控股股东组成的财团，以30.2亿元人民币的起始价竞得。

此外，同日挂牌出售的另一幅前海商业用地，则由信义玻璃 以18.66亿元竞得，较起始价格高500万元。

东亚等投得的土地为前湾片区七单元02、04街坊，宗地号T102-0260，土地面积约1.926万平方米，建筑面积约11万平方米，起始价为30.2亿元。东亚此前公告称，该行、嘉里建设及嘉里建设控股股东Kerry Holdings Ltd.分别按25%、25%和50%的比例，出资竞投该土地。

信义玻璃透过其全资附属公司信义集团（玻璃）有限公司投得的土地为前湾片区九单元01街坊，宗地号T102-0263，土地面积及建筑面积分别约1.37万平方米和6.2万平方米。该土地的起始价为18.61亿元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐