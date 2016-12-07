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市场报道 | 2016年 12月 7日 星期三 16:37 BJT

全球贵金属：12月6日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

路透12月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期     变动      增减
    SPDR      27,968,046.2   12月6日    27,968,046.2   12月5日       0.0      0.00%
    iShares  345,995,360.7   12月6日   345,995,360.7   12月5日       0.0      0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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