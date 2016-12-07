欧元债市：意大利公债收益率下跌，因报导称当局准备救助西雅那银行

分析师表示，对于意大利可能在明年举行提前选举的担忧，可能会抑制收益率的下滑。

“尽管明年提前选举的可能性上升，市场还在关注银行业以及政府在解决这个问题上表现出更大紧迫性这个事实，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说。

意大利10年期公债收益率 盘初下跌8个基点至1.894%，仅稍高于周二触及的三周低点1.888%。

较低评级的二线国家公债--西班牙和葡萄牙公债收益率下跌7-8个基点，而德国10年期公债收益率 持平于0.37%。

意大利和德国公债收益率之差报在155个基点，为大约一个月来最窄，在周日的修宪公投之前曾一度达到193个基点。

意大利银行类股指数 上涨2.2%，延续周二近9%升势。西雅那银行 上涨约9%。

周三意大利国会预计将批准该国下一年度的预算案，这将为现任总理辞职铺平道路。

分析师表示，欧洲央行将出台新一轮刺激措施的希望也激发投资者对于欧元区公债的需求。

欧洲央行周四预计将对资产购买计划进行变动，以缓解合规债券不足的局面，并料将把计划期限延长至目前计划的2017年3月之后。(完)

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