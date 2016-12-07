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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 17:19 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡收贬，年底购汇需求旺盛后市料续承压

* 人民币震荡收贬，有效波动较大成交活跃
    * 客盘购汇需求仍盛，大行提供充足美元流动性
    * 外储数据对汇市短期影响不大
    * 年底购汇较多，料将施压人民币

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月7日 - 人民币兑美元即期 周三震荡收跌，中间价跌回6.88元关口。交易员
称，昨日购汇需求放量，压低市场价至中间价下方近200点，根据定价规则今日中间价大跌。临近年底购汇需
求旺盛，大行提供充足美元流动性，因市场情绪还未平复，短期人民币走势料续承压。
    
    他们并指出，日内汇价有效波动较大，成交活跃，大行在收盘后依然在提供流动性。下午公布的11月外储
降幅较大，对汇市暂无明显影响，但市场担心下月外储下降可能更厉害，未来外汇政策或受影响。
    
    “今天购汇也比较多，波动相对大点，成交比较活跃。”一中资行交易员称，“大行今天有出来，一整天
压（美元）得蛮凶的，四点半之后还是在干预。可能是今天各家行自营盘做多（美元）的太多，给点教训。”
    
    他并表示，今日的外储数据暂时影响不大，但12月通常购汇较强，明年公布的12月外储数据可能很难看，
“如果12月外储跌破3万亿，再加上年初购汇额度出来，不知道会出现什么情况。”
    
    中国央行周三公布，11月末中国外汇储备 为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低；
环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。 
    
    中国货币网周二刊载评论员文章称，11月人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看
人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。 

    离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续回落，但仍略高于正常水平；其中隔夜HICN
HONDF=由周二的6.17033%回落265个基点至3.52417%；周二隔夜HIBOR已跌621个基点。另外路透终端显示，离
岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三盘中一度大涨372个基点至5.672%，最新则报在2.787%，通常隔夜
掉期隐含利率应该在1%以下。
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周三向10个月高点小幅回升，而多数主要货币似乎在等候周四的欧洲央行(ECB
)会议。 

    以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日          升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C    6.885       6.8762        -0.13%
               FXS>                           
   中间价             6.8808       6.8575        -0.34%
 成交额<CNYSPTVOL=C  380.95亿   376.94亿美元        
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     112      日低6.8922    日高6.881
   今年以来升贬幅度                                 -5.68%
 2005年汇改以来升贬                                 20.21%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        470                            
               掉期                           
                                              
                                                    
 离岸人民币市场        今日         上日                  
   CNH即期            6.9021       6.8872                 
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.1195        7.1                   
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8907；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3842、6.0267和8.7
176。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)

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