更新版 1-中国汇市：人民币震荡收贬，年底购汇需求旺盛后市料续承压

* 人民币震荡收贬，有效波动较大成交活跃 * 客盘购汇需求仍盛，大行提供充足美元流动性 * 外储数据对汇市短期影响不大 * 年底购汇较多，料将施压人民币 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月7日 - 人民币兑美元即期 周三震荡收跌，中间价跌回6.88元关口。交易员 称，昨日购汇需求放量，压低市场价至中间价下方近200点，根据定价规则今日中间价大跌。临近年底购汇需 求旺盛，大行提供充足美元流动性，因市场情绪还未平复，短期人民币走势料续承压。 他们并指出，日内汇价有效波动较大，成交活跃，大行在收盘后依然在提供流动性。下午公布的11月外储 降幅较大，对汇市暂无明显影响，但市场担心下月外储下降可能更厉害，未来外汇政策或受影响。 “今天购汇也比较多，波动相对大点，成交比较活跃。”一中资行交易员称，“大行今天有出来，一整天 压（美元）得蛮凶的，四点半之后还是在干预。可能是今天各家行自营盘做多（美元）的太多，给点教训。” 他并表示，今日的外储数据暂时影响不大，但12月通常购汇较强，明年公布的12月外储数据可能很难看， “如果12月外储跌破3万亿，再加上年初购汇额度出来，不知道会出现什么情况。” 中国央行周三公布，11月末中国外汇储备 为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低； 环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。 中国货币网周二刊载评论员文章称，11月人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看 人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。 离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续回落，但仍略高于正常水平；其中隔夜HICN HONDF=由周二的6.17033%回落265个基点至3.52417%；周二隔夜HIBOR已跌621个基点。另外路透终端显示，离 岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三盘中一度大涨372个基点至5.672%，最新则报在2.787%，通常隔夜 掉期隐含利率应该在1%以下。 全球汇市方面，美元兑日圆周三向10个月高点小幅回升，而多数主要货币似乎在等候周四的欧洲央行(ECB )会议。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.885 6.8762 -0.13% FXS> 中间价 6.8808 6.8575 -0.34% 成交额<CNYSPTVOL=C 380.95亿 376.94亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 112 日低6.8922 日高6.881 今年以来升贬幅度 -5.68% 2005年汇改以来升贬 20.21% 幅度 一年期美元/人民币 470 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9021 6.8872 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1195 7.1 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8907；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3842、6.0267和8.7 176。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)