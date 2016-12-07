中国汇市：人民币兑美元午后现一笔错误报价，经双方协商后已取消

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月7日 - 人民币兑美元即期 周三午后维持区间窄幅整理，但在北京时间15:51分突然出现6.9891元的成交价格，和正常交易价格跌去1,000点，明显偏离了正常的交易，后经双方协商，取消了该笔交易。
“明显是错价，和上一笔差了1,000点，这种状况以前也出现过，协商取消就行。”一中资行交易员称。
人民币兑美元周三最终收盘在6.8850元，日内低点触及6.8922元。今日中间价则开在6.8808元，较上日跌233点。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。