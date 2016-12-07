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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 16:55 BJT

中国汇市：人民币兑美元午后现一笔错误报价，经双方协商后已取消

路透上海12月7日 - 人民币兑美元即期 周三午后维持区间窄幅整理，但在北京时间15:51分突然出现6.9891元的成交价格，和正常交易价格跌去1,000点，明显偏离了正常的交易，后经双方协商，取消了该笔交易。

“明显是错价，和上一笔差了1,000点，这种状况以前也出现过，协商取消就行。”一中资行交易员称。

人民币兑美元周三最终收盘在6.8850元，日内低点触及6.8922元。今日中间价则开在6.8808元，较上日跌233点。（完）

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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