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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 17:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0727  1.0717  +0.09  -1.22  1.0860
    美元/日圆            114.12  113.98  +0.12  -5.14  120.30
    欧元/日圆         122.46  122.19  +0.22  -6.14  130.47
    美元/瑞郎            1.0092  1.0100  -0.08  +0.74  1.0018
    英镑/美元            1.2633  1.2675  -0.33 -14.28  1.4738
    美元/加元            1.3275  1.3275  +0.00  -4.08  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9017  6.8861  +0.23  +5.08  6.5680
    澳元/美元            0.7446  0.7460  -0.19  +2.35  0.7275
    新西兰元/美元        0.7136  0.7118  +0.25  +4.56  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0826  1.0826  +0.00  -0.55  1.0886
    欧元/英镑         0.8491  0.8451  +0.47 +15.26  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7689  9.7789  -0.10  +6.53  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3932  8.4018  -0.10  -5.05  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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