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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 17:26 BJT

《汇市简讯》印度央行意外维持利率不变，打压印度卢比

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* 印度央行意外维持利率不变，印度卢比最初下挫

* 央行委员会一致投票决定维持利率不变

* 美元/印度卢比最初自67.83升至68.24，随后回落至67.90

* 中国外汇储备大幅下降的消息，可能对美元/亚洲货币造成上行压力

* 67.90是11月升势的38.2%回档位，做多美元/印度卢比再次变得有吸引力

* 11月升势的50%回档位67.60以及11月16日所及低点67.61，利用这两个点位掩护停止单

(完)

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(编译 王兴亚；审校 王洋)

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