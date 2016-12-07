路透基点：台湾大同五年期贷款规模降至252亿台币--TRLPC

路透香港12月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾大 同股份有限公司将其五年的贷款规模从280亿台币目标调降至252亿台币(7 .89亿美元)。 台湾银行、彰化银行、华南银行、台湾土地银行、兆丰银行和台新银 行担任牵头行兼簿记行，台湾银行还担任贷款代理行。 该项贷款分为A、B和C三部分。A部分为162亿台币定期贷款，B部分为 90亿台币循环信贷，以及C部分65亿台币等值保证金，C部分贷款可以台 币或美元提取。B和C部分贷款合计不能超过90亿台币。 C部分贷款又分为C1和C2两部分。C1为36亿台币保证金，C2为9,000万 美元担保信用状。 A和B部分利率与借款方的税后净利润率挂钩：若税后净利润率低于0% ，利率为邮局一年期存款利率加码90个基点；若净利润率为0.1-3%，加码 75个基点；净利润率3.1%或以上，则加码60个基点。税后保底利率设为1. 93%。 C部分有保证费用112.5个基点。银行可获最高前端费用25个基点。 借款方的土地和建筑物将为抵押品，公司旗下的尚志资产开发股份有 限公司将为担保方。 资金将用再融资和运营资本。 协议将在12月16日签署。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)