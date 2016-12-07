中港个股：金风科技与苹果公司展开风电项目合作，并推动绿色电力发展

路透香港12月7日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 周三称，拟与苹果公司 展开风电项目合作，并推动绿色电力发展。

据联交所的公告，金风科技旗下北京天润拟与苹果就风电项目展开合作，包括向苹果转让其下属项目公司--南阳润唐新能源、淄博润川新能源、朔州市平鲁区斯能风电以及巧家天巧风电30%的股权。

此外，金风科技还将与苹果公司共同寻求其他合作机会，包括与苹果的生产合作伙伴共同推动绿色电力的直供销售。

金风科技表示，“本次与Apple首次开展合作，在积极推动其打造绿色供应链目标的同时，也将有助于实现本集团绿色电力的直供销售，对于提升本集团作为风电整体解决方案提供商品牌知名度及影响力，提升风电的可利用率，拓展风电场的市场运营空间具有积极意义。”

金风科技H股今天收跌0.33%，报11.96港元；其A股亦跌1.56%，报17.05元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)