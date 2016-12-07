中港个股：金风科技与苹果公司展开风电项目合作，并推动绿色电力发展

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月7日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 周三称，拟与苹果公司 展开风电项目合作，并推动绿色电力发展。
据联交所的公告，金风科技旗下北京天润拟与苹果就风电项目展开合作，包括向苹果转让其下属项目公司--南阳润唐新能源、淄博润川新能源、朔州市平鲁区斯能风电以及巧家天巧风电30%的股权。
此外，金风科技还将与苹果公司共同寻求其他合作机会，包括与苹果的生产合作伙伴共同推动绿色电力的直供销售。
金风科技表示，“本次与Apple首次开展合作，在积极推动其打造绿色供应链目标的同时，也将有助于实现本集团绿色电力的直供销售，对于提升本集团作为风电整体解决方案提供商品牌知名度及影响力，提升风电的可利用率，拓展风电场的市场运营空间具有积极意义。”
金风科技H股今天收跌0.33%，报11.96港元；其A股亦跌1.56%，报17.05元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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