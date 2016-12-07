印度央行：将取消临时性的100%现金准备金率

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透孟买12月7日 - 印度央行周三称，将取消上月底宣布的临时性100%现金准备金率(CRR)。该临时性措施旨在吸收废除两种大额纸币后产生的额外流动性。
印度央行在一份声明中称，将从12月10开始的两周内开始取消。
该央行上月临时性将CRR上调至100%，以吸收民众旧币换新钞导致的海量银行存款。但表示在政府同意发行特别债券来吸收流动性之后，已不再需要这一临时性措施。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。