版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 17:53 BJT

印度央行：将取消临时性的100%现金准备金率

路透孟买12月7日 - 印度央行周三称，将取消上月底宣布的临时性100%现金准备金率(CRR)。该临时性措施旨在吸收废除两种大额纸币后产生的额外流动性。

印度央行在一份声明中称，将从12月10开始的两周内开始取消。

该央行上月临时性将CRR上调至100%，以吸收民众旧币换新钞导致的海量银行存款。但表示在政府同意发行特别债券来吸收流动性之后，已不再需要这一临时性措施。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐