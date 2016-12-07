英国个股：花旗称，10月英镑闪跌期间其交易业务运作恰当

路透伦敦12月7日 - 花旗集团周三表示，10月英镑“闪跌”期间，花旗交易业务在稀疏且流动性很低的市况中运作恰当。此前英国金融时报报导称，花旗的一位交易员加重了英镑在这期间的跌势，这是花旗对该报导的回应。