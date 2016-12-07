英国个股：花旗称，10月英镑闪跌期间其交易业务运作恰当

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月7日 - 花旗集团周三表示，10月英镑“闪跌”期间，花旗交易业务在稀疏且流动性很低的市况中运作恰当。此前英国金融时报报导称，花旗的一位交易员加重了英镑在这期间的跌势，这是花旗对该报导的回应。
“当时在英国当地时间午夜刚过，一件新闻事件导致英镑急跌，当时英镑现汇市场的流动性极低，”花旗表示。
“花旗恰当地管理了局面，我们的系统和控制在那个期间运作正常。”
英国央行、国际清算银行的市场委员会均负责监督英镑闪跌的调查，他们均未对金融时报的报导置评。(完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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