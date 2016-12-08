重温稿-台湾货币市场：拆款利率连二日上扬，因有大额次顺位公司债交割

* 富邦人寿次顺位公司债交割，银行资金需求多 * 大型公股银行暂停买票与拆款，添加利率上扬动能 * 资金陆续回归，RP利率区间逐渐收敛 记者 董永年 路透台北12月7日 - 台湾银行间短率周三连续第二日走扬。市场人士表示，今日因有富 邦金 旗下寿险285亿台币次顺位公司债交割，资金调度需求热络，令拆款利率小幅 上扬。 他们指出，最近因陆续有美光联贷案、金融机构公司债交割，使得银行拆入需求增加； 加上有大型银行因参与公债标售等因素暂停买票及拆出资金，令短率在提存期初即面临上扬 压力。 〞今天很多银行缺钱，市场需求强劲。〞一公股银行资调人员说。 另一大型票券商交易员则称，近期发生的大额联贷与次债交割，让市场资金分配不均， 且临近年底，银行心态趋于保守，使得利率易上难下。 大型公股银行资金调度人员表示，因应今日资金需求较大，将针对银行的一周拆款利率 上限自0.35%调整为0.36%；对票券商的利率则自0.42-0.43%上调至0.44-0.45%。 本地时间 18:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.902 31.952 台湾加权股价指数<.TWII 9,263.89 9,250.77 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.178-0.450% 0.180-0.450% --两周拆款利率区间 0.190-0.500% 0.185-0.420% **大型银行暂停买票** 短票方面，票券商交易员称，虽然缺口不大，不过由于大型银行暂停买票的动作，让票 券商心生警惕，预料相关影响效应会在发票量较大之日浮现。 一大型票券商交易主管表示，为了取得新历与农历年关的流动性，最高指导原则就是利 率高没关系，因此已有因应利率可能走升的心理准备。 〞我们上个月已经被训练过了，现在心脏愈来愈强。〞他说。 今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.55%；月内自保短票利率则在0.40-0 .45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.540%，区间为0.27-0.60%， 成交量52.87亿台币；前日加权平均利率为0.503%，利率区间在0.30-0.55%，成交金额90.50 亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.527%，区间0.35-0.57%，成交金额在41.09 亿台币；前日加权平均利率在0.522%，区间0.30-0.63%，成交金额为57.82亿台币。 台湾央行今日发行2,008亿台币定存单，较到期定存单金额2,007亿台币，发行余额增1 亿台币。本周余日未到期定存单分别为：周四有1,146.2亿台币，周五为1,804亿。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为846亿台币，累计超额准备达2,006亿台 币、加计前期1%的超额准备3,508亿台币。 **RP利率区间逐渐收敛** 债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，随着资金陆续回归RP市场，先前较主要成交 区间高出一截的案子逐渐减少。 他们表示，今日投信找券较为积极，至于寿险则是多缺不一，月内资金偏向宽松，但要 拿跨年的钱不易。 〞这两天利率陆续下来，高的就不做，慢慢变少了。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.30-0.33%，同上日；公司债附 买回利率主要成交在0.37-0.40%，上日在0.40-0.43%。 大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.29-0.30%；公司债 附买回利率落在0.30-0.40%；跨年公债参考利率在0.33-0.40%；公司债利率区间在0.40-0.4 5%。(完) (审校 杨淑祯)