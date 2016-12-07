版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 18:19 BJT

东南亚股市：多数收高等待欧洲央行政策会议，但印尼股市收低

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨多达0.5%，欧洲股市盘初也走高
。
    
    菲律宾股市 表现为区域股市中最佳，由金融及工业股领涨。
    
    GT Capital Holdings Inc 跳涨4.1%至逾三周高点，BDO Unibank Inc <BDO
.PS>收高1.6%。
    
    综合企业Aboitiz Equity Ventures Inc 收盘大涨4.03%，并创下七周以来单
日最大盘中涨幅，为大盘涨势做出最大贡献。
    
    新加坡股市 在金融及电信股带动下延续涨势。
    
    新加坡电信 收高1.07%。
    
    星展集团 连续第六个交易日上涨，触及逾15个月高点。
    
    印尼股市 小幅收低。电信及消费品类股下跌抵销了金融股涨势，其中Telekomun
ikasi Indonesia 对大盘构成最大拖累。

    泰国股市 收高，扭转稍早受油价影响的跌势，金融及电信股的涨势盖过了能源
股颓势。
    
    泰国汇商银行(SCB) 及开泰银行 双双上涨超过1%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   353.07     1.12   +0.32   +6.08   332.82
    新加坡                     2959.84    10.72   +0.36   +2.67  2882.73
    马来西亚                  1632.47     2.74   +0.17   -3.55  1692.51
    泰国                      1520.53     4.05   +0.27  +18.05  1288.02
    印尼                      5265.37    -7.60   -0.14  +14.64  4593.01
    菲律宾                     6866.81    60.67   +0.89   -1.23  6952.08
    越南                        653.53     2.04   +0.31  +12.87   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐