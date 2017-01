东南亚股市：多数收高等待欧洲央行政策会议，但印尼股市收低

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨多达0.5%,欧洲股市盘初也走高 。 菲律宾股市 表现为区域股市中最佳,由金融及工业股领涨。 GT Capital Holdings Inc 跳涨4.1%至逾三周高点,BDO Unibank Inc <BDO .PS>收高1.6%。 综合企业Aboitiz Equity Ventures Inc 收盘大涨4.03%,并创下七周以来单 日最大盘中涨幅,为大盘涨势做出最大贡献。 新加坡股市 在金融及电信股带动下延续涨势。 新加坡电信 收高1.07%。 星展集团 连续第六个交易日上涨,触及逾15个月高点。 印尼股市 小幅收低。电信及消费品类股下跌抵销了金融股涨势,其中Telekomun ikasi Indonesia 对大盘构成最大拖累。 泰国股市 收高,扭转稍早受油价影响的跌势,金融及电信股的涨势盖过了能源 股颓势。 泰国汇商银行(SCB) 及开泰银行 双双上涨超过1%。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 353.07 1.12 +0.32 +6.08 332.82 新加坡 2959.84 10.72 +0.36 +2.67 2882.73 马来西亚 1632.47 2.74 +0.17 -3.55 1692.51 泰国 1520.53 4.05 +0.27 +18.05 1288.02 印尼 5265.37 -7.60 -0.14 +14.64 4593.01 菲律宾 6866.81 60.67 +0.89 -1.23 6952.08 越南 653.53 2.04 +0.31 +12.87 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/李爽)