台湾债市：10年券殖利率早盘先跌后升，空单趁最后回补日积极回补

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月8日 - 台湾10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周四早盘先跌后升。交易员表示，台债殖利率随美债走低，惟随即因空单大举回补拉抬且往下追价力道薄弱，促使殖利率止跌反弹。
而近来交投极冷的五年券105/13期 早盘则呈下跌走势，交易员称，这波标债后10年券殖利率急挫，五年券殖利率却不动如山，完全没有反应，早盘跟随美债走低，惟交投依旧冷清。
〞下面根本没有要追，标完后殖利率一路跌，有人先跑啦。〞一大型证券商交易员说。
另一大型证券商交易员指出，10年券105/11R明天将交割，今天是空单最后回补日，早盘见空单回补，且周二标债后殖利率急挫，短线已经轧得很深，往下追价意愿低；另时值进入年底，市场操作趋保守，料今天以后交投将趋冷清陷区间狭幅整理。
他们解释，因未来潜在不确定多，包括下周美国联准会(FED)将升息、接下来特朗普将上任等，大家都偏保守，观望气氛浓；流动性又很差，大家报价都很宽，以致市场只要稍有风吹草动，殖利率很容易即往单一方向走，波动幅度亦明显加大。
指标10年期美债收益率 周三报2.342%，较周二尾盘下跌5个基点，12月1日曾触及2015年7月以来最高的2.492%。
交易员预估，今天10年券105/11R期发行前交易殖利率区间暂看1.04-1.10%；五年期105/13则暂看0.80-0.81%。
本地时间11:05，台股加权指数 涨0.96%；10年券105/11R发行前交易殖利率升2.65基点报1.0965%，成交金额54.5亿台币。而五年券105/13殖利率则下跌1.06基点报0.8145%，成交金额为3亿台币
最新相关报导链接：
--美国债市：公债收益率下跌，市场等待欧洲央行会议
--《综述》强势美元和资金流出齐施压外储，中国资本限流政策可能继续加码
--路透调查：日本企业认为特朗普政府上台将导致全球贸易萎缩 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。