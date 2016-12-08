台湾债市：10年券殖利率早盘先跌后升，空单趁最后回补日积极回补

路透台北12月8日 - 台湾10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周四早盘先跌后升。交易员表示，台债殖利率随美债走低，惟随即因空单大举回补拉抬且往下追价力道薄弱，促使殖利率止跌反弹。

而近来交投极冷的五年券105/13期 早盘则呈下跌走势，交易员称，这波标债后10年券殖利率急挫，五年券殖利率却不动如山，完全没有反应，早盘跟随美债走低，惟交投依旧冷清。

〞下面根本没有要追，标完后殖利率一路跌，有人先跑啦。〞一大型证券商交易员说。

另一大型证券商交易员指出，10年券105/11R明天将交割，今天是空单最后回补日，早盘见空单回补，且周二标债后殖利率急挫，短线已经轧得很深，往下追价意愿低；另时值进入年底，市场操作趋保守，料今天以后交投将趋冷清陷区间狭幅整理。

他们解释，因未来潜在不确定多，包括下周美国联准会(FED)将升息、接下来特朗普将上任等，大家都偏保守，观望气氛浓；流动性又很差，大家报价都很宽，以致市场只要稍有风吹草动，殖利率很容易即往单一方向走，波动幅度亦明显加大。

指标10年期美债收益率 周三报2.342%，较周二尾盘下跌5个基点，12月1日曾触及2015年7月以来最高的2.492%。

交易员预估，今天10年券105/11R期发行前交易殖利率区间暂看1.04-1.10%；五年期105/13则暂看0.80-0.81%。

本地时间11:05，台股加权指数 涨0.96%；10年券105/11R发行前交易殖利率升2.65基点报1.0965%，成交金额54.5亿台币。而五年券105/13殖利率则下跌1.06基点报0.8145%，成交金额为3亿台币

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