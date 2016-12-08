台湾债市：10年券殖利率随空单回补收升终止连四跌，1.1%上方料吸引买盘

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 105/11R殖利率震荡收升，终止连四跌
* 短多见低出场，但1.1%上方买盘料进场
* 大型银行出手，一扫市场悲观气氛阴霾
* 明日105/11殖利率区间料在1.07-1.13%
路透台北12月8日 - 台湾指标10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周四震荡收升，终止连四日跌势。早盘105/11R殖利率先随美债走低，但因空单在最后回补日不耐久候进场回补，且跌至1.045%短多见利率已至低档顺势出场，促殖利率止跌反弹。
交易员并认为，料10年券殖利率在1.1%上方就会吸引短多买盘进驻，短线殖利率不易大幅弹升，后续观察重点则在美债殖利率走势。
〞早盘就是跟着美债开低啊，获利了结就出来了；后续没有那么悲观，毕竟有人(大型银行)已经出手。〞一大型票券商交易员说。
他们表示，大型银行出手一扫先前悲观气氛，显然对市场信心具稳定效果，惟后续还是要看美债殖利率走势。美债殖利率若再度反弹，且弹至前波高点2.492%附近，台债将相对有压力。
交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.07-1.13%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
10 105/11R +2.25 1.0925 1.0450-1.0985% 60.5
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.0688%
5 105/13 0.8145%
3 105/1 没有成交
2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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