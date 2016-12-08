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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 15:10 BJT

台湾债市：10年券殖利率随空单回补收升终止连四跌，1.1%上方料吸引买盘

* 105/11R殖利率震荡收升，终止连四跌

* 短多见低出场，但1.1%上方买盘料进场

* 大型银行出手，一扫市场悲观气氛阴霾

* 明日105/11殖利率区间料在1.07-1.13%

路透台北12月8日 - 台湾指标10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周四震荡收升，终止连四日跌势。早盘105/11R殖利率先随美债走低，但因空单在最后回补日不耐久候进场回补，且跌至1.045%短多见利率已至低档顺势出场，促殖利率止跌反弹。

交易员并认为，料10年券殖利率在1.1%上方就会吸引短多买盘进驻，短线殖利率不易大幅弹升，后续观察重点则在美债殖利率走势。

〞早盘就是跟着美债开低啊，获利了结就出来了；后续没有那么悲观，毕竟有人(大型银行)已经出手。〞一大型票券商交易员说。

他们表示，大型银行出手一扫先前悲观气氛，显然对市场信心具稳定效果，惟后续还是要看美债殖利率走势。美债殖利率若再度反弹，且弹至前波高点2.492%附近，台债将相对有压力。

交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.07-1.13%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

10 105/11R +2.25 1.0925 1.0450-1.0985% 60.5

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.0688%

5 105/13 0.8145%

3 105/1 没有成交

2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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