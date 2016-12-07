重温稿-中国经济：有把握完成全年经济社会发展主要目标任务--国家总理

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月7日 - 中国国家总理李克强周三称，当前中国经济保持稳定增长，转型升级取得积极进展。尽管面临困难和挑战，有把握完成全年经济社会发展主要目标任务，这将为明年中国经济发展奠定好的基础。
刊登在中国政府网的新闻稿指出，李克强在会见哈萨克斯坦议会上院议长时并称，中方愿将“一带一路”倡议同哈方“光明之路”新经济计划更好衔接，促进共同发展。希望两国立法机构加强交流合作，为两国关系发展夯实民意基础，提供法律和制度保障。（完）
欲览详情，请点选中国政府网：here (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。