国际油市：亚洲燃料油码头升水下跌，因供给再度增多

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月7日 - 亚洲燃料油码头升水周三下跌，行业消息人士称市场卖压加大，因船用燃料油的零担供给再度浮现。
“今天市场上有很多(码头)卖家，”一位在新加坡的船用燃料油交易员说。
交易员表示供应商急于在当前水平上提供燃料油并录得获利，因直接价格在上周上涨后似乎稳定了下来。
交易员还表示，供应商通常更急于在财年结束之前清理库存，这促使卖家以更具有竞争力的价格出售。
380-cst燃料油码头升水较前一日收盘价下跌1.03美元，至每吨较新加坡报价升水3.18美元。
燃料油现货升水也在活跃的交投中下滑。380-cst燃料油升水较前一日下跌0.28美元至每吨较新加坡报价升水2.88美元。
普氏窗口共有四笔、总计8万吨380-cst燃料油成交，较新加坡报价的升水介于2.75-3.05美元之间。
消息人士称，普氏窗口未报告有180-cst燃料油成交，市场买兴寥寥。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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