金属期市：期铜带领基本金属走低，尽管预期需求上升

* 市场仍怀疑铜价涨势可否持续

* 铜净多头头寸触及纪录高位

路透伦敦12月7日 - 期铜周三回吐稍早录得的涨幅，因对铜价升势过度的担忧，盖过全球最大经济体需求上升的前景。

“铜价升势很大程度是受中国投机性买入驱动，尤其是升向6,000美元的这波涨势，似乎有些过度，”花旗分析师David Wilson说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.7%，收报每吨5,785美元。上月铜价暴涨20%。

期铜在11月底以来交投在5,600-6,045美元区间，上周触及去年中来最高6,045.50美元。

“我们对期铜上月上涨感到很意外，对这波涨势延续至本月感到更意外，”Sucden Group资深研究分析师Kash Kamal说。

同时，投资者增加明年铜价将跑赢的押注。交易商持仓报告显示，上周五基金持有的LME铜净多头多寸总计增加6.2%，至纪录高位78,054口。

对美国候任总统特朗普将增加基建支出，以及中国经济活动和投机性支出将持续的希望，推动铜价的升势。

供应面消息，力拓周二表示，预计铜市在2020年将出现供应不足，届时力拓的蒙古奥尤陶勒盖铜金矿扩张计划完成，将会投产。

LME数据显示，铜库存周三下降至大约23万吨，较9月触及的今年峰值下降约40%。库存下降反映需求上升。

期锌 下跌1.5%，至每吨2,740美元。期镍 下滑1.7%，至11,410美元。