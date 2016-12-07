金属期市：期铜带领基本金属走低，尽管预期需求上升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 市场仍怀疑铜价涨势可否持续
* 铜净多头头寸触及纪录高位
路透伦敦12月7日 - 期铜周三回吐稍早录得的涨幅，因对铜价升势过度的担忧，盖过全球最大经济体需求上升的前景。
“铜价升势很大程度是受中国投机性买入驱动，尤其是升向6,000美元的这波涨势，似乎有些过度，”花旗分析师David Wilson说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.7%，收报每吨5,785美元。上月铜价暴涨20%。
期铜在11月底以来交投在5,600-6,045美元区间，上周触及去年中来最高6,045.50美元。
“我们对期铜上月上涨感到很意外，对这波涨势延续至本月感到更意外，”Sucden Group资深研究分析师Kash Kamal说。
同时，投资者增加明年铜价将跑赢的押注。交易商持仓报告显示，上周五基金持有的LME铜净多头多寸总计增加6.2%，至纪录高位78,054口。
对美国候任总统特朗普将增加基建支出，以及中国经济活动和投机性支出将持续的希望，推动铜价的升势。
供应面消息，力拓周二表示，预计铜市在2020年将出现供应不足，届时力拓的蒙古奥尤陶勒盖铜金矿扩张计划完成，将会投产。
LME数据显示，铜库存周三下降至大约23万吨，较9月触及的今年峰值下降约40%。库存下降反映需求上升。
期锌 下跌1.5%，至每吨2,740美元。期镍 下滑1.7%，至11,410美元。
期铝 小跌0.1%，至1,707美元。期铅 大跌1.9%，至2,321美元。期锡 小跌0.1%，至21,100美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。