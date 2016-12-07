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市场报道 | 2016年 12月 8日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因触及四周高位后获利了结

路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，在上日3月合约 触及四周高位后有技术性卖盘和零星农户卖出。

3月玉米收跌2-1/2美分，报3.58美元。

美国供应充足持续重压市场。但兑阿根廷干燥天气的担忧，对本间市场提供潜在支撑。

美国农业部周五将公布12月供需报告，接受路透访查的分析师平均预计，农业部将把2016/17年美国玉米结转库存预估小幅上调。

今日CBOT玉米期货成交量预计为159,788口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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