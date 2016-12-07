纽约期市：ICE期棉下滑，因印度需求下降

路透12月7日 - 期棉周三小幅收低，受累于印度棉花需求下降。

Varner Brokerage总裁Rogers Varner说，市场对一份报告作反应。该报告称，印度棉花消费下降。

Varner说，与棉花相比，全球聚酯需求不断上升，Varner又表示，印度、巴基斯坦和中国聚酯价格远低于棉花价格。

洲际交易所(ICE)3月期棉合约 收跌0.28美分，或0.39%，报每磅71.05美分。交易区间为70.45美分至71.5美分。

期货市场总成交量增加4,135口，至15,739口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加428口，至251,402口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)