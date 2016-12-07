纽约期市：ICE期棉下滑，因印度需求下降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月7日 - 期棉周三小幅收低，受累于印度棉花需求下降。
Varner Brokerage总裁Rogers Varner说，市场对一份报告作反应。该报告称，印度棉花消费下降。
Varner说，与棉花相比，全球聚酯需求不断上升，Varner又表示，印度、巴基斯坦和中国聚酯价格远低于棉花价格。
洲际交易所(ICE)3月期棉合约 收跌0.28美分，或0.39%，报每磅71.05美分。交易区间为70.45美分至71.5美分。
期货市场总成交量增加4,135口，至15,739口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加428口，至251,402口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>