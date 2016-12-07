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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          91.07    +0.67    +0.74   5095785
    京东                26.98    +1.15    +4.45  17783608
    新浪              71.42    +0.83    +1.18   1197866
    搜狐              35.26    +1.38    +4.07    350199
    网易             223.16    +0.51    +0.23   1130981
    百度             169.33    +4.16    +2.52   1856020
    
    台湾
    台湾积体电路       29.93    +0.42    +1.42   1059109
    联电                1.83    +0.02    +1.10    128159
    日月光              5.43    +0.05    +0.93    201465
    硅品精密           7.57    +0.11    +1.47    152539
    和信超媒体         2.64    -0.03    -1.12     67694
    友达                3.68    +0.13    +3.66    164799
    中华电信           33.59    +0.47    +1.42     44924
    台湾国际航电      51.66    +0.14    +0.27   1493717
    
    香港
    中国移动           55.09    +0.88    +1.62    159807
    中国联通           12.16    -0.03    -0.25    141522
    中国电信           48.42    +0.64    +1.34     11777
    中芯国际            6.53    -0.06    -0.91     40081
    电讯盈科         5.79    -0.07    -1.11       252
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻； 审校 戴素萍)

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