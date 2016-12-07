《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 91.07 +0.67 +0.74 5095785 京东 26.98 +1.15 +4.45 17783608 新浪 71.42 +0.83 +1.18 1197866 搜狐 35.26 +1.38 +4.07 350199 网易 223.16 +0.51 +0.23 1130981 百度 169.33 +4.16 +2.52 1856020 台湾 台湾积体电路 29.93 +0.42 +1.42 1059109 联电 1.83 +0.02 +1.10 128159 日月光 5.43 +0.05 +0.93 201465 硅品精密 7.57 +0.11 +1.47 152539 和信超媒体 2.64 -0.03 -1.12 67694 友达 3.68 +0.13 +3.66 164799 中华电信 33.59 +0.47 +1.42 44924 台湾国际航电 51.66 +0.14 +0.27 1493717 香港 中国移动 55.09 +0.88 +1.62 159807 中国联通 12.16 -0.03 -0.25 141522 中国电信 48.42 +0.64 +1.34 11777 中芯国际 6.53 -0.06 -0.91 40081 电讯盈科 5.79 -0.07 -1.11 252 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻； 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。