金砖国家：12月7日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月7日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.71%，报867.61点。
中国股市：沪综指反弹收升，商贸零售板块和钢铁煤炭等周期股领涨大盘
中国汇市：人民币震荡收贬，年底购汇需求旺盛后市料续承压
香港股市：小幅收高，市场静候欧洲央行议息会议
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巴西股市：Bovespa指数涨幅受限，因油价下跌拖累巴西国家石油公司(Petrobras) 下跌。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.53%，报61,414.403点。
巴西汇市：雷亚尔上涨，因有关参议院主席Renan Calheiros下台可能延迟财政举措的批准的担忧缓解。雷亚尔兑美元 收报3.4032/41，上日收报3.4159/66。
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南非股市：主要股指从近10个月最低点反弹，Steinhoff 受追捧，此前该零售商提高季度营业获利。指标Top-40指数 收盘上涨1.19%，报42,927.17点；大盘综合指数 收盘上涨1.1%，报49,476.06点。
南非汇市：兰特上涨逾1%，因全球风险意愿上升
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印度股市：印度央行意外维持政策利率不变，令国内股市回吐稍早的涨幅，收盘下跌。BSE指数 收盘下跌0.59%，报26,236.87点；NSE指数 收盘下跌0.5%，报8,102.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.63，上日收报67.9。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.64%，报1,066.75点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.34%，报559.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.01%，报63.2275；卢布兑欧元 升值0.52%，报68.075。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。