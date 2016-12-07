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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 06:22 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元和美国公债收益率一起下滑，静待美联储政策会议

(新增文末表格)
    * 美元全面下跌
    * 美联储和欧洲央行政策会议是市场焦点
    * 加元上涨

    路透纽约12月7日 - 美元周三下跌，因美国公债收益率下滑，投资者静待下周美国联邦
储备理事会(美联储/FED)政策会议。市场预计美联储将会加息，但谨慎看待经济。

    美元兑一篮子六种货币 下滑0.26%，报100.23，但仍高于周一触及的三周低点99.
849。
    
    “今日美元全线下跌，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说
。“至于美联储，大家预期美联储将会升息，且继续对经济保持很谨慎的基调。”
    
    根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货交易商预计，下周美联储加息机率为95%
，再下一次升息要等到明年6月或以后。

    投资者也聚焦周四欧洲央行政策会议，该央行可能就何时开始缩减量化宽松政策下的购
债计划发出信号。
    
    不过，许多分析师预计，即使欧洲央行有任何缩减行动，也不太可能在短期内进行，因
为区内通胀仍低。
            
    “我认为，欧洲央行不可能采取任何真正意义上的强硬立场，”加拿大丰业银行首席外
汇策略师Shaun Osborne说，“尽管经济成长有所加速，但总的来看，通胀压力和通胀预期
基仍非常疲弱，欧洲央行的职责就是让通胀压力和通胀预期达到其目标。”
    
    意大利总理伦齐在周日修宪公投中失利后，欧元是交易商在本周的最大焦点。
    
    意大利修宪公投结果公布后，欧元应声下跌，但在周一强劲反弹，之后，欧元兑美元保
持在略低于三周高位的水准，投资者静待欧洲央行政策会议。

    Osborne表示，欧元后市的任何涨势都可能是昙花一现，因投资者聚焦美国经济增长加
速的前景。

    “节日季后市场的大趋势应该受美国经济成长提速和利率上升所主导，这应该对美元有
利，”Osborne说。
    欧元兑美元 在纽约尾盘上涨0.37%，报1.0756美元，周一触及三周高位1.0796美
元。

    加元兑美元上涨0.3%，此前加拿大央行维持利率不变，称该国经济中存在“大量”闲置
，但央行的措辞暗示，不存在减息的可能性，因全球经济成长提速。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0751   1.0717   +0.32   -1.00   1.0860
    美元/日圆            113.75   113.98   -0.20   -5.44   120.30
    欧元/日圆         122.28   122.19   +0.07   -6.28   130.47
    美元/瑞郎            1.0072   1.0100   -0.28   +0.54   1.0018
    英镑/美元            1.2620   1.2675   -0.43  -14.37   1.4738
    美元/加元            1.3228   1.3275   -0.35   -4.42   1.3839
    美元/离岸人民币      6.8955   6.8861   +0.14   +4.99   6.5680
    澳元/美元            0.7479   0.7460   +0.25   +2.80   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0830   1.0826   +0.04   -0.51   1.0886
    欧元/英镑         0.8526   0.8451   +0.89  +15.73   0.7367
    新西兰元/美元        0.7163   0.7118   +0.63   +4.95   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3626   8.4018   -0.47   -5.40   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9933   9.0085   -0.17   -6.33   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.0704   9.1261   -0.61   +7.39   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7518   9.7789   -0.28   +6.34   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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