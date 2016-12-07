更新版 1-《全球汇市》美元和美国公债收益率一起下滑，静待美联储政策会议

(新增文末表格) * 美元全面下跌 * 美联储和欧洲央行政策会议是市场焦点 * 加元上涨 路透纽约12月7日 - 美元周三下跌，因美国公债收益率下滑，投资者静待下周美国联邦 储备理事会(美联储/FED)政策会议。市场预计美联储将会加息，但谨慎看待经济。 美元兑一篮子六种货币 下滑0.26%，报100.23，但仍高于周一触及的三周低点99. 849。 “今日美元全线下跌，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说 。“至于美联储，大家预期美联储将会升息，且继续对经济保持很谨慎的基调。” 根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货交易商预计，下周美联储加息机率为95% ，再下一次升息要等到明年6月或以后。 投资者也聚焦周四欧洲央行政策会议，该央行可能就何时开始缩减量化宽松政策下的购 债计划发出信号。 不过，许多分析师预计，即使欧洲央行有任何缩减行动，也不太可能在短期内进行，因 为区内通胀仍低。 “我认为，欧洲央行不可能采取任何真正意义上的强硬立场，”加拿大丰业银行首席外 汇策略师Shaun Osborne说，“尽管经济成长有所加速，但总的来看，通胀压力和通胀预期 基仍非常疲弱，欧洲央行的职责就是让通胀压力和通胀预期达到其目标。” 意大利总理伦齐在周日修宪公投中失利后，欧元是交易商在本周的最大焦点。 意大利修宪公投结果公布后，欧元应声下跌，但在周一强劲反弹，之后，欧元兑美元保 持在略低于三周高位的水准，投资者静待欧洲央行政策会议。 Osborne表示，欧元后市的任何涨势都可能是昙花一现，因投资者聚焦美国经济增长加 速的前景。 “节日季后市场的大趋势应该受美国经济成长提速和利率上升所主导，这应该对美元有 利，”Osborne说。 欧元兑美元 在纽约尾盘上涨0.37%，报1.0756美元，周一触及三周高位1.0796美 元。 加元兑美元上涨0.3%，此前加拿大央行维持利率不变，称该国经济中存在“大量”闲置 ，但央行的措辞暗示，不存在减息的可能性，因全球经济成长提速。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0751 1.0717 +0.32 -1.00 1.0860 美元/日圆 113.75 113.98 -0.20 -5.44 120.30 欧元/日圆 122.28 122.19 +0.07 -6.28 130.47 美元/瑞郎 1.0072 1.0100 -0.28 +0.54 1.0018 英镑/美元 1.2620 1.2675 -0.43 -14.37 1.4738 美元/加元 1.3228 1.3275 -0.35 -4.42 1.3839 美元/离岸人民币 6.8955 6.8861 +0.14 +4.99 6.5680 澳元/美元 0.7479 0.7460 +0.25 +2.80 0.7275 欧元/瑞郎 1.0830 1.0826 +0.04 -0.51 1.0886 欧元/英镑 0.8526 0.8451 +0.89 +15.73 0.7367 新西兰元/美元 0.7163 0.7118 +0.63 +4.95 0.6825 美元/挪威克朗 8.3626 8.4018 -0.47 -5.40 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9933 9.0085 -0.17 -6.33 9.6011 美元/瑞典克朗 9.0704 9.1261 -0.61 +7.39 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7518 9.7789 -0.28 +6.34 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)