澳新经济指标预测--12月8日-12月15日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日当周 12月8日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差8 逆差12.27 进口 -- -1.0% 出口 -- +2.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +0.6% (较上年同期) -- +4.2% 12月9日(五) 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% +1.6% 投资性房屋融资 -- +4.6% 12月12日当周 12月12日(一) 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第三季 -- +2.8% 12月13日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 -- 正6 企业信心指数 -- 正4 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +2.0% 2230 澳洲新车销量(较前月) 11月 -- -2.4% 12月13-14日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 12月 -- -1.1% 12月14日(三) 2130 新西兰制造业表现指数 11月 -- 55.2 12月15日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 11月 -- 增加0.98 全职就业人数(万人) -- 增加4.15 就业参与率 -- 64.4% 失业率 -- 5.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。