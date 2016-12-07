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市场报道 | 2016年 12月 8日 星期四 06:25 BJT

全球贵金属：12月7日SPDR黄金持仓下降0.72%，或6.23吨

路透12月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 称，周三其黄金持仓量下降0.72%至863.67吨，周二为869.90吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从27,968,046.17盎司降至
27,767,881.19盎司。(完)    
    
          
      
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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