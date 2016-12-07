全球贵金属：12月7日SPDR黄金持仓下降0.72%，或6.23吨

路透12月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量下降0.72%至863.67吨，周二为869.90吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,968,046.17盎司降至 27,767,881.19盎司。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)