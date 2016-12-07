新西兰央行：将在一段时间内保持利率不变

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
新西兰央行表示，消费者物价指数(CPI)涨幅的低点或许已过，而且在全球大宗商品价格改善的协助下，央行预期12月数据将显示年通胀率回到其1-3%的目标区间。
惠勒指出，央行的刺激努力一直受挫于发达国家极度的政策宽松，这些宽松政策让新西兰元居高不下。
“这让我们的利率结构有下行压力，助长资产价格通胀，并让新西兰元有上涨压力，”他表示。“这样的趋势可能终于开始转变。”
他指出，由于预期美国升息将拉抬美元，近几周新西兰元已下滑。然新西兰元贸易加权指数仍高于2015年中的水准，尽管已降息七次且新西兰贸易条件下滑。
惠勒表示，近来Kaikoura强震料将带动一波建设活动，并令该领域的成本增加，但并未改变政策保持稳定的前景。
新西兰元兑美元 反应冷淡，在惠勒演说后升约10个跳动点至0.7161美元。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。