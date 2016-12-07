新西兰央行：将在一段时间内保持利率不变

新西兰央行表示，消费者物价指数(CPI)涨幅的低点或许已过，而且在全球大宗商品价格改善的协助下，央行预期12月数据将显示年通胀率回到其1-3%的目标区间。

惠勒指出，央行的刺激努力一直受挫于发达国家极度的政策宽松，这些宽松政策让新西兰元居高不下。

“这让我们的利率结构有下行压力，助长资产价格通胀，并让新西兰元有上涨压力，”他表示。“这样的趋势可能终于开始转变。”

他指出，由于预期美国升息将拉抬美元，近几周新西兰元已下滑。然新西兰元贸易加权指数仍高于2015年中的水准，尽管已降息七次且新西兰贸易条件下滑。

惠勒表示，近来Kaikoura强震料将带动一波建设活动，并令该领域的成本增加，但并未改变政策保持稳定的前景。