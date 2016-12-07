加拿大股市：跳升至19个月高位，景气循环类股领涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月7日 - 加拿大指标股指周三跳升至19个月高位，因经济强劲成长受惠最大的类股涨势，抵销能源股因油价下滑所出现的跌势。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高111.95点，或0.74%，成为15,237.75点，为2015年5月以来高位。
“我们见到市场攻击性更强，”因投资者押注经济成长及通胀连袂上升，CIBC World Markets机构股票研究部门主管Sid Mokhtari指出。
金融股涨0.8%，工业股涨1%，资讯科技股涨2.1%。
大盘指数在1月触及三年低点后已劲扬32%，今年涨幅达17%。
路透调查显示，财经策略专家预计指数2017年涨势将放缓，但特朗普的税负及支出计划倘若提振经济成长，则指数明年底可望攀抵新高。
S&P/TSX综合指数的10大类股中有八种上涨，材料类股上扬0.7%。能源股下跌0.7%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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