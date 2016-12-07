美国与加拿大经济指标预测--12月8日-12月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日当周 12月8日(四) 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 19.12 19.29 1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 -0.7% -7.0% 1330 加拿大产能利用率 第三季 -- 80.0% 1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.2% +0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 25.8 26.8 四周均值(万人) -- 25.15 续请失业金人数(万人) 11月26日当周 205.9 208.1 12月9日(五) 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 94.5 93.8 现况指数 108.5 107.3 预期指数 87.0 85.2 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月修正值 -0.4% -0.4% 趸售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.2% 12月12日当周 12月12日(一) 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 -- 赤字440 12月13日(二) 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 11月 -- 94.90 1330 美国进口物价(较前月) 11月 持平 +0.5% 出口物价(较前月) -0.2% +0.2% 12月14日(三) 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- +0.8% (较前月) +0.1% 持平 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.2% (较前月) +0.2% -0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.6% (较前月) -- -0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.5% +0.8% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.8% 1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.1% 持平 产能利用率 75.1% 75.3% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 -0.2% +0.1% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 55.22 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 49.78 1900 美国联邦基金利率目标 -- -- -- 12月15日(四) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.6% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月3日当周 -- -- 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 -- 赤字1,199 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 正3.00 正1.50 1330 美国费城联储制造业指数 12月 正9.0 正7.6 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -- +0.3% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 65 1630 美国克利夫兰联储CPI 11月 -- +0.2% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,529 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出766 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)