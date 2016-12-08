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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 08:04 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京12月8日 - 周四出炉的资本流动数据显示，12月3日止当周
外资继续买超日股。
    
    外资在12月3日止当周在日本股市买超4,001亿日圆，前一周为买超3,
305亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券8,876亿日圆，前一周为买超1,122
亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：  
                         股市           债市        货币市场
    11月27日-12月3日    +400.1         +658.2         -510.6
    11月20日-11月26日   +330.5          +12.2r        +160.4
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市         货币市场
    11月27日-12月3日     -72.1         -887.6          -39.0
    11月20日-11月26日   +117.8         +112.2r         +16.6
    11月13日-11月19日   +678.0         -261.4r          -9.9

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)
  
 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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