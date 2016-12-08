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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月8日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十三五”促进中部地区崛起和国家信息化、国家科技重大专项重点规划，推动区域协调发展、经济结构升级。

* 其他:

--随着国内上市公司海外并购提速，除了传统的境外金融机构贷款等，境外子公司、境外收购联合主体、海外并购基金、集团财务公司等成为很多上市公司求解“外汇瓶颈”的途径。

--乐视网 称，将就媒体报道“贾跃亭64.81%质押股票一度跌破平仓线”消息进行停牌核查。同时，公司正在筹划重大事项，预计涉及产业资源整合事宜，该事项目前尚存在不确定性。

--因第一大股东筹划股权转让事项停牌月余的万福生科 公告，控股股东桃源县湘晖农业投资，将持有的26.57%万福生科股份授权予联想控股实际控制的佳沃集团，公司控股权及实际控制人发生变更。

--中国移动与阿里巴巴签署战略合作框架协议，双方将在新兴领域、基础通信服务、信息基础设施、营销合作等领域开展深入合作。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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