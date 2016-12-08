《中国报摘》--中国证券报12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十三五”促进中部地区崛起和国家信息化、国家科技重大专项重点规划，推动区域协调发展、经济结构升级。
* 其他:
--随着国内上市公司海外并购提速，除了传统的境外金融机构贷款等，境外子公司、境外收购联合主体、海外并购基金、集团财务公司等成为很多上市公司求解“外汇瓶颈”的途径。
--乐视网 称，将就媒体报道“贾跃亭64.81%质押股票一度跌破平仓线”消息进行停牌核查。同时，公司正在筹划重大事项，预计涉及产业资源整合事宜，该事项目前尚存在不确定性。
--因第一大股东筹划股权转让事项停牌月余的万福生科 公告，控股股东桃源县湘晖农业投资，将持有的26.57%万福生科股份授权予联想控股实际控制的佳沃集团，公司控股权及实际控制人发生变更。
--中国移动与阿里巴巴签署战略合作框架协议，双方将在新兴领域、基础通信服务、信息基础设施、营销合作等领域开展深入合作。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。