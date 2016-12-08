《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7558 港元 ) 美国股市周三大涨，道琼工业指数和标准普尔500指数双双创新高，道琼工业指数 收高297.84点， 或1.55%，至19,549.62点，随着股市延续特朗普当选总统后的上行走势，且运输类股触及新高，增加股市的 利多基调。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 132.580 0.88 14358 10.283 0.81 中国铝业 11.610 -0.77 29411 3.602 1.46 中国移动 55.090 1.62 159807 85.453 1.67 中国人寿 14.620 1.53 107649 22.678 0.79 中石油 71.720 1.36 35758 5.562 0.95 中石化 72.280 1.56 32918 5.606 0.64 汇丰控股 42.960 3.22 3757543 66.638 1.74 中电信 48.420 1.34 11777 3.755 1.50 中国联通 12.160 -0.25 141522 9.431 0.76 兖州煤业 7.270 4.45 13227 5.638 1.41 华能国际 25.830 1.41 13701 5.008 0.37 南方航空 28.980 2.15 5514 4.495 0.34 东方航空 23.700 1.50 3117 3.676 0.72 中芯国际 6.530 -0.91 40081 1.013 -1.66 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。