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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 08:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月8日

路透12月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7558
港元 )
    
    美国股市周三大涨，道琼工业指数和标准普尔500指数双双创新高，道琼工业指数 收高297.84点，
或1.55%，至19,549.62点，随着股市延续特朗普当选总统后的上行走势，且运输类股触及新高，增加股市的
利多基调。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              132.580     0.88        14358       10.283      0.81
 中国铝业                            11.610      -0.77       29411       3.602       1.46
 中国移动                            55.090      1.62        159807      85.453      1.67
 中国人寿                            14.620      1.53        107649      22.678      0.79
 中石油                              71.720      1.36        35758       5.562       0.95
 中石化                              72.280      1.56        32918       5.606       0.64
 汇丰控股                            42.960      3.22        3757543     66.638      1.74
 中电信                              48.420      1.34        11777       3.755       1.50
 中国联通                            12.160      -0.25       141522      9.431       0.76
 兖州煤业                            7.270       4.45        13227       5.638       1.41
 华能国际                            25.830      1.41        13701       5.008       0.37
 南方航空                            28.980      2.15        5514        4.495       0.34
 东方航空                            23.700      1.50        3117        3.676       0.72
 中芯国际                            6.530       -0.91       40081       1.013       -1.66
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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