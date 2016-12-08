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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报12月8日

**头版头条**

--滙丰 连升三日创16个月新高，开始逼近最牛券商高盛的70港元目标价。投资界认为，环球债息上升利好银行股，加上不少资金由新经济板块转投如银行股的旧经济板块，未来滙丰股价即使回调，跌幅预期亦不大。

**其他**

--电视广播 发盈警，称受四大负面因素影响：预期广告市场不景、转播奥运会、myTV SUPER投入及台湾特殊收益减，2016年纯利将会按年大跌55%至65%。

--中国海外 一个月内第二次更换行政总裁，由日前从龙湖 辞任的颜建国担任。市场担心他亦为过渡性角色，短期令股价添波动。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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