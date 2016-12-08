《香港报摘》--经济日报12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--滙丰 连升三日创16个月新高，开始逼近最牛券商高盛的70港元目标价。投资界认为，环球债息上升利好银行股，加上不少资金由新经济板块转投如银行股的旧经济板块，未来滙丰股价即使回调，跌幅预期亦不大。
**其他**
--电视广播 发盈警，称受四大负面因素影响：预期广告市场不景、转播奥运会、myTV SUPER投入及台湾特殊收益减，2016年纯利将会按年大跌55%至65%。
--中国海外 一个月内第二次更换行政总裁，由日前从龙湖 辞任的颜建国担任。市场担心他亦为过渡性角色，短期令股价添波动。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。