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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月8日

*工商时报：

--相关人士透露，延宕数年的茂德担保品处分逾百亿台币的处分利得，终于在上月底之前，全数汇到各个债权银行的户头，对于同时承受复兴航空倒闭呆帐提存压力的银行而言，行库主管直以下起〞及时雨〞来形容。

--兆丰银行遭美重罚1.8亿美元案，金融监督管理委员会的海外金检报告目前已进入行政程序，官员表示，对兆丰银行开罚要获主委李瑞仓同意，最快要11月才会知道结果。

*经济日报：

--台股量能严重萎缩，台湾证券交易所董事长施俊吉为台股开出三帖药方：小额投资免税、检讨股利税费、当冲交易降税，希望台股早日回温。

--金管会副主委郑贞茂表示，金管会原订至2020年时电子支付占全部交易比率，要由现行的26%倍增到52%，但观察目前产业界发展趋势，有信心提前达标。

--鸿海 集团美国制造正式启动。软银集团携手鸿海集团，未来四年将在美国共同加码投资上看570亿美元（约1.8兆台币），其中鸿海富士康投资70亿美元（约2,221亿台币），是东亚地区首次有科技巨擘明确表态大举投资美国的新动作。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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