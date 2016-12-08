《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--相关人士透露，延宕数年的茂德担保品处分逾百亿台币的处分利得，终于在上月底之前，全数汇到各个债权银行的户头，对于同时承受复兴航空倒闭呆帐提存压力的银行而言，行库主管直以下起〞及时雨〞来形容。
--兆丰银行遭美重罚1.8亿美元案，金融监督管理委员会的海外金检报告目前已进入行政程序，官员表示，对兆丰银行开罚要获主委李瑞仓同意，最快要11月才会知道结果。
*经济日报：
--台股量能严重萎缩，台湾证券交易所董事长施俊吉为台股开出三帖药方：小额投资免税、检讨股利税费、当冲交易降税，希望台股早日回温。
--金管会副主委郑贞茂表示，金管会原订至2020年时电子支付占全部交易比率，要由现行的26%倍增到52%，但观察目前产业界发展趋势，有信心提前达标。
--鸿海 集团美国制造正式启动。软银集团携手鸿海集团，未来四年将在美国共同加码投资上看570亿美元（约1.8兆台币），其中鸿海富士康投资70亿美元（约2,221亿台币），是东亚地区首次有科技巨擘明确表态大举投资美国的新动作。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。