中国央行：可在票据市场进行公开市场操作调节金融体系流动性--副行长

路透北京12月8日 - 中国全国统一的票据交易平台--上海票据交易所周四正式开业。央行副行长潘功胜撰文称，票据市场是货币政策实施和传导的重要平台，中央银行可在票据市场进行公开市场操作调节金融体系的流动性。

中国金融时报今日刊登该文指出，再贴现是货币政策重要工具之一，央行可通过对再贴现利率的引导影响市场利率水平，推动利率市场化改革；还可通过对不同种类再贴现票据的选择，引导信贷资金在不同产业、不同行业的投向，有效促进信贷资源优化配置，促进供给侧结构性改革。

“一个有深度的票据市场不仅可以为货币政策操作提供重要的价格信号，也是货币政策操作和有效传导的重要环节。”他说。

他认为，当前及未来一段时期，票据市场作为有效连接货币市场和实体经济的重要通道，将在经济金融发展中发挥更加重要的作用，应坚持问题导向和目标导向，加强顶层设计和统筹安排，推动票据市场真正成为规范、统一的货币市场的组成部分。

潘功胜并表示，将以票据交易平台建设为契机，加快推动票据业务电子化；规范有序发展票据投资业务、票据资产证券化业务、票据资管业务等创新业务。

他指出，将针对票据融资工具属性日益增强的实际情况，补充融资性业务规范的缺失，有针对性地明确票据转贴现、票据回购等交易规则，对票据的保管、交割、合同标准、双方权利义务关系等作出明确规范。

同时，引进更加多元化的票据市场参与主体，推动非银行金融机构以及金融产品等符合条件的机构投资者依法合规参与票据市场。

央行周三发布票据交易管理办法，以规范票据市场交易行为及防范风险，同时明确上海票据交易所为其指定的提供票据交易、登记托管、清算结算和信息服务机构。