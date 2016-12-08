中国反腐：“刀刃向内”打造干净的纪检队伍，让其有权不可任性--人民日报

路透北京12月8日 - 人民日报周四刊登评论文章称，要刀刃向内打造干净的纪检队伍，不仅要查处少数害群之马，还要通过创新组织制度强化自我监督，让广大纪检干部意识到“有权不可任性”，形成不敢腐、不能腐、不想腐的氛围。

文章称，世界上没有谁天然就具有免疫力，纪检干部手中握有监督执纪的权力，如果不得到有效制约，这种权力一样可能会被滥用。规范权力运行，仅靠自我监督是不够的。

“在互联网时代，任何滥用公权的行为都可能随时被暴露在聚光灯下。公开透明是最好的‘防腐剂’”。文章称。

要坚持开门搞监督，增加工作透明度，去除神秘化，主动接受党内监督、社会监督、群众监督。畅通监督渠道，发挥新媒体、新技术作用，释放群众和媒体监督正能量，形成无处不在的监督网，对相关渠道反映的纪检干部问题，认真调查核实，不护短、不遮丑，是纪检机关权力受到严格约束的保障。

文章称，对纪检干部来说，本身是去监督别人的，在过去很长一段时间内，都没有人敢去“得罪”他们，更不敢去监督，难免会产生“灯下黑”现象。

2014年3月，中央纪委成立了纪检监察干部监督室，加强对中央纪委监察部机关、各省区市、中央和国家机关纪检监察干部的执纪监督。十八大以来，中央纪委机关共处理38人，其中立案查处17人、组织调整21人，全国纪检监察系统共处分7,200余人、谈话函询4,500余人次、组织处理2,100余人。 十八届六中全会通过的《中国共产党党内监督条例》第三十四条明确要求，“加强对纪律检查机关的监督。发现纪律检查机关及其工作人员有违反纪律问题的，必须严肃处理”。