中国反腐：“刀刃向内”打造干净的纪检队伍，让其有权不可任性--人民日报

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月8日 - 人民日报周四刊登评论文章称，要刀刃向内打造干净的纪检队伍，不仅要查处少数害群之马，还要通过创新组织制度强化自我监督，让广大纪检干部意识到“有权不可任性”，形成不敢腐、不能腐、不想腐的氛围。
文章称，世界上没有谁天然就具有免疫力，纪检干部手中握有监督执纪的权力，如果不得到有效制约，这种权力一样可能会被滥用。规范权力运行，仅靠自我监督是不够的。
“在互联网时代，任何滥用公权的行为都可能随时被暴露在聚光灯下。公开透明是最好的‘防腐剂’”。文章称。
要坚持开门搞监督，增加工作透明度，去除神秘化，主动接受党内监督、社会监督、群众监督。畅通监督渠道，发挥新媒体、新技术作用，释放群众和媒体监督正能量，形成无处不在的监督网，对相关渠道反映的纪检干部问题，认真调查核实，不护短、不遮丑，是纪检机关权力受到严格约束的保障。
文章称，对纪检干部来说，本身是去监督别人的，在过去很长一段时间内，都没有人敢去“得罪”他们，更不敢去监督，难免会产生“灯下黑”现象。
2014年3月，中央纪委成立了纪检监察干部监督室，加强对中央纪委监察部机关、各省区市、中央和国家机关纪检监察干部的执纪监督。十八大以来，中央纪委机关共处理38人，其中立案查处17人、组织调整21人，全国纪检监察系统共处分7,200余人、谈话函询4,500余人次、组织处理2,100余人。 十八届六中全会通过的《中国共产党党内监督条例》第三十四条明确要求，“加强对纪律检查机关的监督。发现纪律检查机关及其工作人员有违反纪律问题的，必须严肃处理”。
目前，中央纪委正在制定《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》，以监督执纪工作流程为主线，查找各环节的风险点，明确请示报告、线索处置、审查审理、涉案款物管理工作规程，建立审查过程录音录像、打听案情和说情干预登记备案等制度，不断健全内控机制，把监督执纪的权力关进制度的笼子。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。