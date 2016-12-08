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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 08:38 BJT

《中国重要政经日程》--12月8日-12月15日

=============================今日重要政经日程==========================

12月8日（周四）

*--国家发改委于上午10时就农村一二三产业融合发展推进情况举行发布会。

*--国新办于上午10时举行新闻发布会，国务院扶贫办副主任洪天云将介绍《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》有关情况。

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

=============================近期重要政经日程==========================

12月9日（周五）

*--商务部于上午10时召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳将出席并作新闻发布。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

--2016年能源大转型高层论坛将在北京举行，重点讨论天然气体制革命和技术革命。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 马蓉; 审校 沈燕)

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