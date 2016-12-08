《香港报摘》--信报12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--内地访港旅客大减祸及海洋公园，截至今年6月底止的财政年度劲蚀2.4亿元，是自2003年SARS以来首次盈转亏且亏损额比当时更大。为扭转劣势，明年起海洋公园门票将加价13.8%，并开设以餐饮为主的夜场吸收新客。
**其他**
--玖龙纸业 董事长张茵表示，行业整合已近尾声，整体市场需求仍然很大，公司的库存周转天数由惯常约10天，减少至现时的五天，是2008年金融海啸以来从未出现过的情况；预期今年下半年销售量将达700万吨，相信明年首季整体市场将会平衡至理性水平。
--乐视控股传出资金问题，不少已订购乐视服务的本港观众怕受影响。乐视香港部门的发言人回应指，LeEco乐视目前在香港提供的互联网影视服务运作正常，同样LeSports HK乐视体育香港一切运作正常，没受影响。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。