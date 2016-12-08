《香港报摘》--信报12月8日

**头版头条**

--内地访港旅客大减祸及海洋公园，截至今年6月底止的财政年度劲蚀2.4亿元，是自2003年SARS以来首次盈转亏且亏损额比当时更大。为扭转劣势，明年起海洋公园门票将加价13.8%，并开设以餐饮为主的夜场吸收新客。

**其他**

--玖龙纸业 董事长张茵表示，行业整合已近尾声，整体市场需求仍然很大，公司的库存周转天数由惯常约10天，减少至现时的五天，是2008年金融海啸以来从未出现过的情况；预期今年下半年销售量将达700万吨，相信明年首季整体市场将会平衡至理性水平。

--乐视控股传出资金问题，不少已订购乐视服务的本港观众怕受影响。乐视香港部门的发言人回应指，LeEco乐视目前在香港提供的互联网影视服务运作正常，同样LeSports HK乐视体育香港一切运作正常，没受影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘