全球贸易：特朗普上台后在贸易关税问题上将谨慎行事--中投CEO丁学东

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透墨尔本12月8日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司(中投公司)的董事长兼首席执行官丁学东周四称，他预计美国总统当选人特朗普在考虑是否兑现竞选承诺并提高关税时会非常谨慎，因为这并不符合美国利益。
丁学东表示，在与民主党总统候选人希拉里克林顿展开激烈竞争时，特朗普喊出了很多“口号”，其中有些纯粹是为了选举，不会变成现实。
丁学东在博鳌亚洲论坛上称，部分口号将付诸实施，例如特朗普计划减税、增加开支和提高基础设施投资，借此来刺激美国经济，他相信这是可能的。但如果特朗普要提高关税并发动贸易战，丁学东认为这是逆全球化趋势的，而且他认为特朗普考虑是否落实这些措施时会很小心。
丁学东说，特朗普上台后的重点将转向全球贸易以及让美国从全球贸易中获得更多好处上，他或许会发现提高关税达不到这一目的。
特朗普在竞选期间威胁将对中国和墨西哥实施惩罚性关税，一些经济学家警告称，这可能引发贸易战，并可能令几十年的贸易自由化倒退。
特朗普还威胁要重新商定贸易协定，包括跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。这将打击依赖出口的日本经济。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。