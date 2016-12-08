全球贸易：特朗普上台后在贸易关税问题上将谨慎行事--中投CEO丁学东

路透墨尔本12月8日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司(中投公司)的董事长兼首席执行官丁学东周四称，他预计美国总统当选人特朗普在考虑是否兑现竞选承诺并提高关税时会非常谨慎，因为这并不符合美国利益。

丁学东表示，在与民主党总统候选人希拉里克林顿展开激烈竞争时，特朗普喊出了很多“口号”，其中有些纯粹是为了选举，不会变成现实。

丁学东在博鳌亚洲论坛上称，部分口号将付诸实施，例如特朗普计划减税、增加开支和提高基础设施投资，借此来刺激美国经济，他相信这是可能的。但如果特朗普要提高关税并发动贸易战，丁学东认为这是逆全球化趋势的，而且他认为特朗普考虑是否落实这些措施时会很小心。

丁学东说，特朗普上台后的重点将转向全球贸易以及让美国从全球贸易中获得更多好处上，他或许会发现提高关税达不到这一目的。

特朗普在竞选期间威胁将对中国和墨西哥实施惩罚性关税，一些经济学家警告称，这可能引发贸易战，并可能令几十年的贸易自由化倒退。