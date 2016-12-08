《全球主要央行动态》--12月1日-12月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月1日-12月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，预计利率将随着经济好转而继续上升，因美国10年期公债收益率上涨，以及他预测明年经济约增长2.25%。“我们目前正处于利率上升期的开端，”他在芝加哥的演说之后对记者说。

美联储官员警告，候任特朗普政府的经济计划不应像经济处于危机那样进行设计，而是应该有利于经济长期前景。这些评论反映出，美联储内部已讨论过特朗普未来领导共和党政府的影响。美联储官员担心在当前经济力道下，财政、税收和其他方面的调整若过于激进，可能推升通胀。这可能迫使美联储加快升息，有可能加剧衰退风险。不过美联储官员认为税收、监管和基础设施支出若设计得当，也有潜力提高美国迟滞的生产率。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，特朗普当选美国总统给他将采取的政策造成“很大”不确定性，因此现在让美联储判断逐步升息的计划是否需要调整还为时过早。

达拉斯联储总裁柯普朗认为应在短期内升息，料不会出现衰退。他称通胀正在向联储设定的2%目标回升。

圣路易斯联储总裁称12月升息看似合理，他认为特朗普政策的影响可能一年后才会显现。

**英国**

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，过于仓促的加息蕴含风险，他对央行近期在货币政策未来方向上采取的中性立场感到满意。

英国央行的监管者一致认为，市场对央行大幅升息的预期下降，并不意味着英国央行应该放松旨在防止按揭借款者陷入困境的规定。监管者称，特朗普当选美国总统之后出现的债券收益率波动显示，英国央行应当谨慎行事，并确保借款者能应对失业率上升等其它冲击。

**加拿大**

加拿大央行维持利率不变，称不确定性犹存，经济中存在“大量”闲置。央行还指出，通胀低于预期，年末经济增长放缓。加拿大央行一如预期维持0.5%的隔夜利率不变，与美国货币政策背道而驰。预计美联储将于本月升息。

**日韩**

日本央行副总裁岩田规久男称，央行并未将政策重心偏离于印钞速度。这种说法与央行总裁观点相左，说明央行委员会在关于如何最好地打破日本通缩枷锁方面存在分歧。日本央行总裁黑田东彦已表示，如果能够达成利率目标，央行可能会放缓印钞速度，根据9月份的政策改革方案，或会减少资产购买规模。但是岩田规久男并不认同对于日本央行减轻印钞力度的看法，强调称央行仍致力于兼用降息及资产购买作为重振经济的主要工具。岩田规久男是央行政策委员会九位委员中提倡大规模印钞的委员之一。

岩田规久男表示，央行会在必要情况下毫不犹豫地扩大刺激计划，以维持经济实现2%通胀目标的动能 。他还说近期日本长期利率的上升是可接受的，因为它们没有损害经济朝实现央行2%通胀目标行进的动能 。

日本央行审议委员樱井真表示，疲弱日圆可以帮助推升通胀，但强调称希望汇率走势平稳。“如果日圆贬值，无疑将推高物价。但不确定当前趋势能持续多久，”樱井真在会见大津商界领袖后的记者会上说。“我不会对具体汇率水平置评。但希望汇率走势平稳。” 樱井真表示，即便新政策框架以利率作为政策目标，央行仍将继续购买大量公债。

韩国央行称，中国对美国出口减少会殃及韩国经济，因这会损及对韩国中间产品的需求。韩国央行称，对韩国经济可能受到影响的一项研究显示，假设美国实施新的贸易保护政策，导致中国对美国出口减少10%，那么韩国整体出口也将随之下降0.36%。

韩国央行一名高阶官员表示，目前韩国经济成长将持续获得建筑行业的支撑，就如同今年至今的情形一样。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行在今年的最后一次政策会议上维持利率在1.5%的纪录低点不变，但对经济增长持谨慎态度。之前公布的一系列经济数据表现疲软，暗示澳洲经济可能已在第三季陷入萎缩。该央行今年已两度降息。

新西兰央行称，利率可能在一段时间内保持不变。不过有迹象显示，全球超宽松政策终于走到拐点。新西兰央行总裁惠勒在该行网站发表的演讲中称，官方隔夜拆款利率预测仍高度基于有关汇率、移民和房价的假设。该行11月下调指标利率至1.75%的纪录低点，试图提振低迷的通胀，并暗示不会进一步降息。

**中国**

中国全国统一的票据交易平台--上海票据交易所正式开业。央行副行长潘功胜撰文称，票据市场是货币政策实施和传导的重要平台，中央银行可在票据市场进行公开市场操作调节金融体系的流动性。

中国央行称，与埃及中央银行签署双边本币互换协议，规模为180亿元人民币/470亿埃及镑。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。刊登在中国央行网站的新闻稿称，签署该协议旨在便利双边贸易和投资，维护两国金融稳定。

中国央行研究局局长徐忠表示，中国经济运行总体平稳，但6.7%的增速依靠的是房地产、基建拉动和地方债务扩张，不具有可持续性，应关注被总量掩盖的结构性问题，大幅放宽民间资本进入垄断行业，深化中央与地方财税体制改革并推进金融体制改革。“中国经济的问题不是增长速度问题，而是过分刺激的风险、不改革的风险、过分干预经济的风险。”徐忠表示。

**其它**

印度央行意外将政策附买回利率维持在6.25%不变，尽管外界呼吁央行出手行动，因现金严重短缺有可能导致印度经济放缓 。印度央行称，将取消上月底宣布的临时性100%现金准备金率(CRR)。该临时性措施旨在吸收废除两种大额纸币后产生的额外流动性 。

马来西亚央行公布了新的措施，以鼓励马币更多的在国内交易，目的是抑制马币近期兑美元的跌势。马来西亚央行在一份声明中称，出口商只能将外贸收入中最多25%的份额以外币持有。其还表示，要保留较高的额度需要获得央行的批准。新措施将从12月5日起实施。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯将于7月去职，继特朗普当选美国总统后，这项消息又为这个拉美第二大经济体的未来方向增添疑虑。墨国央行宣布，现年58岁的卡斯腾斯即将离职；他自2010年起担任该行总裁，任期原定于2021年底届满。

俄罗斯央行称准备解决美联储升息和英国退欧所产生的影响，可能在必要时干预以稳定市况。

瑞典央行几名副总裁发表讲话：史金斯利表示，将在必要时干预瑞典克朗汇率，以保持当前的通胀趋势 ；扬松称，瑞典近期的通胀数据令人担忧 ；佛洛登称，低利率环境是无可避免的 。