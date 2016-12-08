《香港报摘》--其他报纸重要消息12月8日

**明报**

--名店云集的中环皇后大道中九号，近期出现三个空置舖位。其中一个原由英国高档品牌Gieves & Hawkes租用之舖位，更成为区内主要核心零售街道近八年来首个短租舖，租金较旧租劲减七成。

--上市仅七个交易日的＂越栈＂母公司膳源 连升七日，累计已大升超过7.5倍，市值急升至34亿港元；半新股盟科 昨日突然成交激增，股价急升最多1.35倍。分析认为，两股抬价手法不寻常，建议投资者小心。

**苹果日报**

--友邦保险 香港区内部通告提及，将停售充裕未来计划（特级保障）及智昇保险计划，已签署申请表正本须于年底前递交，分析认为是因来年保监处实施的＂指引16＂，保险公司不能厘定进取回报，故须下架并更改细则。

**东方日报**

--继银联国际叫停内地客以银联卡缴付境外投资性质寿险保费后，银行界消息证实，两大卡公司Visa及万事达卡已知会相关银行，自本周六起不接受内地客以Visa及万事达卡缴付保费。

**星岛日报**

--太古地产 早前为旗下鰂鱼涌太古坊重建项目呈交城规会，提交优化方案，建议增加第2B期大厦高度，并提供22万方尺的零售商店楼面，议案将会于本周五于城规会审议，惟规划署表明不支持。太古地产指对规划署提交予城规会文件中所述的部分意见感到失望。（完）

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