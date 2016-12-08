中信期货：沪深300期指有望进一步企稳

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月8日的《期货日报》：
本周市场延续了上周的调整态势，周一集中释放形成向下跳空缺口，周二跌幅放缓，周三市场则出现一定反弹。周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.48%、0.35%和1.03%，对应期指当月合约涨幅分别为0.32%、0.17%和0.89%。从涨幅看，期指当月合约涨幅均小于现货指数，使得三大期指贴水分别略微扩大到16.3点、6.3点和69.4点，说明市场情绪没有太大改善。不过，期指下月合约的涨幅略微大于当月合约，说明资金对于中线相对看好。
资金层面，从上周五开始，三大期指品种几乎同步连续三天减仓，其中只有周一IC微幅增仓，资金的流出显示了市场的谨慎心态。周三IH继续减仓365手，IC减仓285手，但IF增仓260手。虽然IF增仓力度不大，但显示了资金开始尝试进场的意愿。周三指数收涨，也在一定程度上说明多头略微占据一定主动。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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