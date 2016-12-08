《中国报摘》--其他报纸重要消息12月8日

**上海证券报**

--国家发改委投资司副司长韩志峰透露，发改委正在研究设立公共私营合作制(PPP)专项企业债券，从而更好地降低PPP融资成本。

--央行牵头筹建的上海票据交易所今日正式开业，注册资本18.45亿元人民币，发起人包括央行清算总中心、银行间市场交易商协会、上海黄金交易所、银行间市场清算所和上海国际集团等，现任交易商协会秘书长谢多将任票交所法定代表人和董事长。

--近期，2015年股市异常波动期间在场外配资业务中涉嫌违法的主体领到罚单，具体包括三家提供交易系统的公司、四家证券公司、六个非法展业公司或个人在内的13个涉案主体，罚没款总计约8.6亿元。

**证券时报**

--据不完全统计，年初至今地方城投公司合计在海外发行40笔、总金额达116.4亿美元的美元债，较2015年接近翻番，其中仅11月份就有近30亿美元的城投公司美元债完成发行。

--银河证券首次公开发行(IPO)申请获通过。此前申报稿显示，该公司拟发行不超过16.94亿股，且不超过本次发行后总股本的15.08%。

--日前，前海再保险获准开业，为第三家再保险法人机构，也是第一家由社会资本发起设立的再保险公司。公司注册资本30亿元，注册地深圳前海，经营范围包括财产及意外险再保险、人寿及健康险再保险等业务。

--保监会网站信息显示，招商局仁和人寿保险的筹建申请已获批准。注册资本50亿元，招商局集团为主发起人。

--爱尔眼科 称，拟定向增发募资不超过24.27亿元，用于收购九家眼科医院等项目。其中公司董事长陈邦承诺认购不低于此次定增股份总数的20%。

--据不完全统计，11月份，深沪交易所至少有10家上市公司认购信托公司产品，涉及金额24.15亿元，而10月份只有5家，累计金额12.75亿元。

***21世纪经济报道*

--房企对于明年市场的判断普遍谨慎乐观。他们认为，2017年成交量可能会大幅萎缩，但热点一二线城市的房价仍将保持稳定。

--由发改委和商务部编制的《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见，其中提到重点放开对汽车电子和新能源汽车电池生产制造领域准入限制，但外资电池企业能否进入工信部的电池企业目录将成为挑战。

--已拥有香港险资业务牌照的九鼎集团称，拟作为发起人与青海省国有资产投资管理有限公司等六家单位，共同出资设立九信人寿保险。发起单位中还包括中化岩土 、金杯电工 、正平股份 。（完）