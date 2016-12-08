期货日报：宏观预期改善，沪铜有望突破50,000元/吨关口

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月8日的《期货日报》：
今年四季度以来，有色金属尤其是铜的市场看涨情绪迅速升温，铜在基本面并没有大变化的情况下不动声色地上演了一波大涨行情。
对于后市，东吴期货研究所所长姜兴春表示，从宏观层面来看，尽管未来铜价很可能还有“一波三折”，但再次回到低位的可能性并不是很大。王宇认为，2016年12月依然以振荡上扬为主，2017年上半年继续看涨，价格有望突破5万大关，并在5—6月出现全年最高点56000元/吨，下半年呈振荡下探趋势，但低点依然要高于2015年，2017年低点在44000元/吨，重心价格在5万/吨左右。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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