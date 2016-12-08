宝城期货：郑商所动力煤期货横盘整理，建议观望为宜

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月8日的《期货日报》：
本周，秦皇岛港煤炭库存继续向上突破700万吨，动力煤现货价格延续下行态势。不过，期货盘面却表现为区间振荡，整体呈现横盘整理形态。一方面，期货大幅贴水，削弱了期货盘面的下跌动能；另一方面，年底矿难频发可能引发煤炭产能释放速度放缓，宏观经济企稳使得需求回升预期升温，限制了期货下跌空间。
目前动力煤1701合约比现货偏低40元/吨左右，1705合约与2017年长协价相差无几，期货盘面已经体现了煤炭产能释放带来的供给宽松预期。随着近期市场对供需关系的预期出现变化，动力煤期货下跌势头减弱，建议观望为宜。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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