中国货币市场：隔夜供给仍充裕，MLF操作缓解公开市场连续净回笼压力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月8日 - 中国银行间资金市场周四隔夜供给仍充裕。本周公开市场虽连续四日净回笼，但多数压力已被大规模的中期借贷便利(MLF)操作卸去，流动性表现暂时平稳；预期方面，对跨年和跨春节时点仍保持谨慎。
本周央行在公开市场已连续四日净回笼，累计规模4,050亿元。在周三有115亿元中期借贷便利(MLF)到期情况下，央行周二对24家金融机构开展了3,390亿元MLF操作，其中六个月期1,510亿元，一年期1,880亿元。
北京一银行交易员称，跨年或跨春节等“时点紧张一定会有，现在只是相对来说暂时宽松。”
中信证券固收团队最新报告认为，央行进行MLF同时连续在公开市场净回笼，叠加年底因素，预计12月资金面仍将中性偏紧。
以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2147 2.2114 +0.33 七天 2.3532 2.3943 -4.11 14天 2.7960 2.7028 +9.32 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.3400 1.3250 +401.50 七天 2.8000 2.6700 +13.00 14天 2.9100 2.8200 +9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2300 2.2300 +0.00 七天 2.5000 2.5000 +0.00 14天 3.0000 3.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2908 2.2920 -0.12 七天 2.4908 2.4910 -0.02 三个月 3.1144 3.1134 +0.10
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。