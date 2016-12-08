《路透晚报》--12月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：有把握完成全年经济社会发展主要目标任务--总理

中国国务院总理李克强称，当前中国经济保持稳定增长，转型升级取得积极进展。尽管面临困难和挑战，有把握完成全年经济社会发展主要目标任务，这将为明年中国经济发展奠定好的基础。

--中国数据：11月美元计价进出口增幅双双翻红，验证中国经济阶段企稳

与中国经济短期企稳的基本判断相吻合，中国11月以美元计价进出口增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。分析师指出，世界政局的动荡以及贸易全球化的退潮，均加剧中国未来出口不确定性，出口复苏能否持续尚待观察；而11月进口大增得益于国内需求回暖以及价格因素等影响，令大宗商品及资源类产品进口数量明显增加，整体回暖态势有望持续。

--中国经济：引导支持东南沿海符合环保要求的产业向中部有序转移--国常会

中国国务院召开常务会议，通过促进中部地区崛起规划，引导和支持东南沿海地区符合环保等要求的产业、生产基地等向中部地区有序转移，支持中部地区加快发展先进制造业。同时，通过国家信息化和科技重大专项“十三五”重点规划，推进经济结构升级。

--《综述》强势美元和资金流出齐施压外储，中国资本限流政策可能继续加码

在强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国11月外汇储备大降，续刷新逾五年新低。随着美元强势和境内投资者配置海外资产的日益觉醒，未来外储减少的趋势将难扭转。在此趋势下，资本流出的管制不排除进一步加强的可能。

--中国经济：发改委研究设立PPP专项企业债，以降低PPP融资成本--官员

中国国家发改委投资司副司长韩志峰公开表示，推进市政基础设施领域公共私营合作制(PPP)的过程中应该加强创新和突破，积极拓宽投融资方式；发改委正在研究设立PPP专项企业债券，从而更好地降低PPP融资成本。

--中国经济：推动统计法实施条例出台，确保统计数据真实准确--统计局长

中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆撰文称，坚持依法统计依法治统，加快完善统计法律制度，积极推动《统计法实施条例》出台，为统计工作发展提供更为健全的法律保障，确保统计数据真实准确。

--中国政策：公益服务和公共基础设施等可享受中央预算内投资补助和贴息--发改委

中国国家发改委发布中央预算内投资补助和贴息项目管理办法，明确投资补助和贴息资金重点用于市场不能有效配置资源，需要政府支持的经济和社会领域，包括社会公益服务和公共基础设施，农业和农村，生态环境保护和修复；重大科技进步和社会管理和国家安全等领域。

--中国农业：今年全国粮食总产量6.16亿吨，比上年减少0.8%--国家统计局

中国国家统计局发布关于2016年粮食产量的公告称，受到播种面积减少和单产下降等因素影响，今年全国粮食总产量61,623.9万吨（12,324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104.0亿斤），减少0.8%。

--中国反腐：“刀刃向内”打造干净的纪检队伍，让其有权不可任性--人民日报

人民日报刊登评论文章称，要刀刃向内打造干净的纪检队伍，不仅要查处少数害群之马，还要通过创新组织制度强化自我监督，让广大纪检干部意识到“有权不可任性”，形成不敢腐、不能腐、不想腐的氛围。

【金融】

--中国央行：可在票据市场进行公开市场操作调节金融体系流动性--副行长

中国全国统一的票据交易平台--上海票据交易所正式开业。央行副行长潘功胜撰文称，票据市场是货币政策实施和传导的重要平台，中央银行可在票据市场进行公开市场操作调节金融体系的流动性。

--中国央行：票交所将助力完善金融调控，优化货币政策传导机制--行长

中国央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。

--中国基金：QFII A股基金11月平均业绩升4.79%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年11月的平均业绩升4.79%，优于国内股票型基金；前11个月的平均业绩累计下跌1.18%，亦好于国内股票型基金。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行700亿元逆回购，单日净回笼750亿

中国央行公开市场今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期100亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼750亿元，为连续第四日净回收资金。

--中国货币市场：隔夜供给仍充裕，MLF操作缓解公开市场连续净回笼压力

中国银行间资金市场隔夜供给仍充裕。本周公开市场虽连续四日净回笼，但多数压力已被大规模的中期借贷便利(MLF)操作卸去，流动性表现暂时平稳；预期方面，对跨年和跨春节时点仍保持谨慎。

--中国债市动态：现券收益率先下后上，贸易数据超预期向好令市场再承压

中国银行间债市早盘国债期货涨幅扩大，带动现券一度好转，金融债收益率下行3-4个基点，但海关进出口数据向好，令市场再度承压，收益率跌幅收窄，基本回到上日收盘附近。

--新债招标：上海三年期自贸区地方债中标利率2.85%--业内人士

业内人士透露，上海市上午招标的三年期一般地方债，中标利率为2.85%，投标倍数为2.78倍。这也是首只落地的自贸区地方政府债，面向上海自贸区内已开立自由贸易账户等账户的区内及境外机构投资者发行。

--中国货币市场：477家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模90,583亿

中国晋城农商行、浙江玉环永兴村镇银行等6家银行最新公布今年同业存单发行计划，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有477家银行公布发行计划，累计规模90,583.1亿元人民币。

【外汇】

--《人民币综述》离岸流动性让人揪心时刻为何常上演？

离岸人民币资金利率涨落之间，离岸人民币空头再次“遍体鳞伤”，且不论是否是监管引导亦或是空头自相残杀，给市场的感受是“还是原来的配方，还是熟悉的味道”；由于人民币贬值预期难消且离岸人民币资金池持续萎缩，未来离岸流动性大幅波动状况料会再次发生。

--路透调查：美元涨势暂歇缓解亚币偏空人气，人民币空仓接近两个月低位

路透调查显示，过去两周，新兴亚洲货币偏空人气减弱，因特朗普意外赢得大选后美元的大涨走势掉头；中国人民币空头亦创近两个月来最低。

--中国汇市：人民币早盘缩量反弹，美元指数跌破100关口缓和贬值压力

人民币兑美元即期早盘随中间价缩量反弹，但实际有效波动则较为狭窄。交易员称，美元指数下破100关口，缓和人民币贬值压力，日内客盘仍略偏购汇，但成交量较前几日明显收窄，大行则继续提供美元流动性，确保汇价维持基本稳定。

--投行观点：中国资本管制料会进一步收紧，中间价定价机制需要微调--瑞银

大型投行瑞银最新报告指出，在人民币持续贬值、资本外流加剧的背景下，预计资本管制措施很可能会进一步收紧，可能的政策选项包括调高金融机构远期售汇风险准备金率、加强外汇相关交易和投资的真实性和合规性审查等。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续下跌，CFETS指数微跌至94.59

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.09%至94.59；SDR篮子指数微跌至95.09，BIS篮子指数微跌至95.71。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛仍浓盘中热点分化明显

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘震荡整理，银行股等金融板块走势坚挺，对指数起到护盘作用。但场内观望气氛仍浓，盘中热点分化明显，资金持续流入食品饮料等防御性板块和低估值二线蓝筹股，大盘短期内料仍偏弱势震荡。

--中国新股：银河证券A股首次公开发行（IPO）申请获通过，拟发行16.9亿股

中国证监会日前发布公告称，已审核通过中国银河证券股份有限公司6881.HK在A股的首次公开发行（IPO）申请。银河证券将发行16.94亿股，拟登陆上交所。

--香港新股：中信建投证券称国际配售大幅超额认购，公开发售轻微不足额

中国大型综合性投资银行--中信建投证券称，其香港IPO（首次公开发售）国际配售部分获得大幅超额认购，面向散户的公开发售部分则轻微不足额。

--中国个股：联想控股成为万福生科实际控制人，未来不排除注入资产

中国创业板上市公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司公告称，原控股股东桃源湘晖授权佳沃集团为其所持26.57%公司股份的唯一、排他代理人，公司实际控制人将变更为联想控股。

--中国数据：11月大豆进口量为784万吨，创近一年最高

中国海关公布的数据显示，中国11月进口大豆784万吨，创近一年高位，因压榨商在需求高峰期前补充库存。中国是全球最大的大豆买家。

--中港个股：民生银行拟发行14.39亿美元境外优先股，年息率4.95%

中国民生银行宣布，拟非公开发行规模14.39亿美元（约99亿元人民币）的境外优先股，年息率为4.95%，集资所得将用以补充该行其他一级资本以改善资本结构。

--中国个股：乐视网股票大跌后紧急停牌，将就平仓传闻等事项进行核查

近日备受关注的中国视频网站--乐视网公告称，公司股票12月6日尾盘短时间内出现大幅下跌，跌幅偏离值较大，并且同日关注到有媒体有关贾跃亭质押股票一度跌破平仓线的报导，为了保护公司以及广大投资者利益，需就有关事项进行停牌核查，公司股票自7日（周三）上午开市起停牌。

--香港证券：南方东英推出本地首个投资中国新经济行业ETF，今天挂牌