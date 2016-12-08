期货日报：市场供应趋增，中国玉米价格年后料逐步下滑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月8日的《期货日报》：
市场人士认为，当前正值东北地区农民出售玉米的高峰期，小商贩、贸易商和国有粮库等收购并烘干玉米外销的热情较高，市场供应较为充足，在铁路等运力紧张局面不断缓解的背景下，预计东北玉米外运数量仍会不断增长，年底前会达到新玉米上市以来的最高值，届时销区的供应压力还会增大。
短期来看，国内玉米市场供需还处在平衡状态，估计年底前将平稳运行，但价格波动幅度会增大。进入2017年，随着内地农民出售玉米的积极性提高，加上南方地区预订的进口高粱、大麦集中到港，预计玉米价格会逐步下滑。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。