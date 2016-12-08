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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 09:06 BJT

期货日报：市场供应趋增，中国玉米价格年后料逐步下滑

以下内容节选自12月8日的《期货日报》：

　　市场人士认为，当前正值东北地区农民出售玉米的高峰期，小商贩、贸易商和国有粮库等收购并烘干玉米外销的热情较高，市场供应较为充足，在铁路等运力紧张局面不断缓解的背景下，预计东北玉米外运数量仍会不断增长，年底前会达到新玉米上市以来的最高值，届时销区的供应压力还会增大。

短期来看，国内玉米市场供需还处在平衡状态，估计年底前将平稳运行，但价格波动幅度会增大。进入2017年，随着内地农民出售玉米的积极性提高，加上南方地区预订的进口高粱、大麦集中到港，预计玉米价格会逐步下滑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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