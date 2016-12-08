中港个股：民生银行拟发行14.39亿美元境外优先股，年息率4.95%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月8日 - 中国民生银行 周四宣布，拟非公开发行规模14.39亿美元（约99亿元人民币）的境外优先股，年息率为4.95%，集资所得将用以补充该行其他一级资本以改善资本结构。
该行刊载在香港联交所的声明称，境外优先股仅向专业投资者发售，各境外优先股将以美元发行及缴足，实缴价值为20美元。境外优先股将以记名方式登记，最小发行及转让金额为20万美元（1万股境外优先股），超出部分须为1,000美元（50股境外优先股）的整数倍。
境外优先股发行日为12月14日，并无到期日。民生银行并无责任赎回境外优先股，且境外优先股股东并无权要求该行赎回有关境外优先股。
假设境外优先股于2016年1月1日完成，发行规模为100亿元，且股息已全数派付，股息率为5%的话，按民生银行截至6月底的月财务资料计算，该行的一级资本充足率将由9.36%增至9.64%，而资本充足率将由11.52%增至11.80%。
民银国际证券、瑞银香港分行、高盛（亚洲）、民生银行香港分行及工银国际将担任是次境外优先股发行的联席全球协调人。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。