中港个股：民生银行拟发行14.39亿美元境外优先股，年息率4.95%

路透香港12月8日 - 中国民生银行 周四宣布，拟非公开发行规模14.39亿美元（约99亿元人民币）的境外优先股，年息率为4.95%，集资所得将用以补充该行其他一级资本以改善资本结构。

该行刊载在香港联交所的声明称，境外优先股仅向专业投资者发售，各境外优先股将以美元发行及缴足，实缴价值为20美元。境外优先股将以记名方式登记，最小发行及转让金额为20万美元（1万股境外优先股），超出部分须为1,000美元（50股境外优先股）的整数倍。

境外优先股发行日为12月14日，并无到期日。民生银行并无责任赎回境外优先股，且境外优先股股东并无权要求该行赎回有关境外优先股。

假设境外优先股于2016年1月1日完成，发行规模为100亿元，且股息已全数派付，股息率为5%的话，按民生银行截至6月底的月财务资料计算，该行的一级资本充足率将由9.36%增至9.64%，而资本充足率将由11.52%增至11.80%。

民银国际证券、瑞银香港分行、高盛（亚洲）、民生银行香港分行及工银国际将担任是次境外优先股发行的联席全球协调人。（完）

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